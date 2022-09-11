7-11麻婆豆腐燴飯味道變了？ 內行老饕曝「少了這配料」
超商不僅服務多元，販售品項也相當豐富，其中微波食品就受到不少人喜愛。不過，一名網友在網路上發文，表示7-11麻婆豆腐燴飯的味道變了，而貼文曝光後也掀起討論。
一名網友在PTT上以「711的麻婆豆腐怎麼變這麼難吃」為題發文，原PO透露某次肚子餓時，就用外送叫超商的東西回家吃，點了小時候很愛吃的麻婆豆腐，雖然打開時的香氣還是有，但味道完全不一樣了。原PO困惑詢問大家「越吃越沒胃口⋯變的是我？還是麻婆豆腐？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「早就改版了」、「好吃是因為60元」、「以前跟紅燒牛腩都超級好吃」、「自從之前食安危機之後，很多美食都走味了」、「剛出的時候驚為天人，現在很普」、「10年前第一次吃到時真的很爽，辣到我一直出汗」。
另外，也有內行人提到是因為「少了花椒」，「花椒味消失了⋯」、「你可以自己動手加入花椒」、「就一堆小屁孩嫌太辣太辣，最後就變成這樣甜鹹豆腐」、「小七的是豆瓣豆腐飯，不是麻婆」、「連花椒都沒有！」、「連花椒都不放，沒資格自稱麻婆豆腐」。
最後，也有網友提到其他品項，「算好吃的微波食物只有綠咖哩」、「麻婆豆腐要吃全家」、「超商熟食扣掉很貴的，真的不會踩雷的只有咖哩系列」、「小七的綠咖哩和黑松露白醬義大利麵還不錯」、「全家的有加花椒」。
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