她搶到好市多最後一包烤雞腿 下秒慘遇「偷車賊」崩潰捶心肝

美式賣場好市多的販售商品十分豐富，不僅有大量的日常生活用品，連熟食區都受到不少人喜愛。不過，日前一名女網友在臉書上發文，透露自己某天特地前往好市多購買烤雞腿，但結帳前手推車竟然整台消失，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO表示5日晚間8時許，自己特地前往好市多購買8隻裝烤雞腿，抵達時發現架上只剩2包，便立刻拿了1包放入推車內，最後1包也隨即被另一位顧客拿走。

然而，原PO提到因為冷凍區人潮相當多，只好先把推車放在旁邊走道，結果逛完回來時，發現整台推車不見了，而且怎麼找都找不到，連幸運搶到的烤雞腿也不見。對此，原PO傻眼直呼「這種奇葩事竟然發生在我身上，我相信你一定看到我的雞腿，劫我的車，希望你吃上我最後一包雞腿，你一定要好好的吃，要吃出感情，給他吃的津津有味，不要浪費，祝福你」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「還真的有人會為了沒買到的東西去推走別人推車，到底多愛雞腿啦，太好笑了」、「真是什麼人都有」、「太奇葩的人了」、「所以我現在去都顧著推車，預防那些大神」、「怪事年年有！今年特別多」、「妳應該已經被尾隨一陣子了」、「怎麼感覺有想祝福對方拉肚子的感覺」。

另外，有網友分享類似經驗，「我也有遇過正在選購我推車上物品的太太」、「上回跟朋友去北屯買普渡的東西，我們推車上放一紅一黃購物袋，去看完餅乾回來，推車竟然不見了」、「我有次去連空的推車都有人要推，被我發現後那對夫妻就放開推車，假裝沒事趕快閃人」、「我以前夏天拿過最後一組牛奶，然後也被消失過」、「我上次也是還沒結帳藍莓被偷走啊，但我心大到回家才發現」。

最後，也有網友熱心提出建議，「看來車子要編號碼，進去先刷條碼，遺失可報櫃檯尋找抓賊」、「小孩一定要在推車裡，這樣就不會不見了」、「真的覺得好市多的推車應該要加上蓋，而且可以鎖起來」、「所以現在我跟朋友逛，一定是一個人推手推車加上顧著，另一個人負責拿」。