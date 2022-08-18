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她在超商見整鍋「木星蛋」超驚訝 內行曝解答

聯合新聞網／ 綜合報導
茶葉蛋的表面有一圈圈的紋理，連木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」都超還原，令原po不禁直呼，店員身懷絕技。圖／ingimage
茶葉蛋的表面有一圈圈的紋理，連木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」都超還原，令原po不禁直呼，店員身懷絕技。圖／ingimage

超商店員的工作繁多，不僅要幫忙上架商品還要煮關東煮、茶葉蛋、地瓜等等，因此不少店員練就多項技能。一名網友在超商看到茶葉蛋的鍋子裡，竟然全部都是「木星蛋」，令他不禁讚嘆，「小7店員身懷絕技」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，她在逛超商時，看到茶葉蛋鍋子裡居然是整鍋的「木星蛋」，令她相當驚訝，茶葉蛋的表面有木星般一圈一圈的紋理，連木星上的巨大反氣旋風暴「大紅斑」都有，令原po不禁直呼，店員身懷絕技，此文一出，也吸引不少網友求教學。

有網友在超商看到茶葉蛋竟然整鍋都是「木星蛋」，令他不相當驚訝。圖/路上觀察學院
有網友在超商看到茶葉蛋竟然整鍋都是「木星蛋」，令他不相當驚訝。圖/路上觀察學院

網友紛紛表示，「能在超商工作的，幾乎都是十八般武藝樣樣精通的民間高手」、「被小7耽誤的天文學家」、「好療癒～」、「是一鍋的六道仙人輪迴眼」、「下次就會看到天王星蛋了」、「看起來像木頭刻的」、「吃一顆就上太空」、「莫名覺得美」、「不得了，以前在天文館工作過？？」、「連大紅斑都還原的這麼像」、「還以為只有土星會浮起來，沒想到木星也可以」、「這些蛋在鍋子都會自轉嗎？」、「說不定因此發現了天文之謎～」、「7-11限定木星蛋，肯定大賣」、「這鍋是藝術品吧」、「求教學」。

有網友則表示，「電鍋裡的水位紋路」、「能有這樣的層紋，生意應該不好喔！」、「賣不好，水又慢慢蒸發掉」、「依照這個木紋大概可以推測被滷了幾天…」、「滷到水乾了，再加水繼續滷，這年輪吧！」、

有網友解答茶葉蛋會變成「木星蛋」的原因「只是店員沒補水而已」、「客人買蛋滷汁會下降，不同水位高度造成滷漬層層疊加的畫面，蛋殼表層與滷汁相處產生的氣旋風暴」、「其實是一段時間沒人買，滷汁就會慢慢蒸發形成紋路啦。真的生意好，吃起來會沒味道，還沒入味就被買走了」。

茶葉蛋 超商 木星

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