男子逛好市多嫌「7字標註」太小 網嘲：改成加價就看得到

美式賣場好市多（Costco）經常推出特價優惠，近日為鼓勵消費者升級黑鑽卡，更針對此卡祭出許多專屬優惠，近日卻有民眾抱怨，因為「黑鑽卡專屬優惠」7字標示過小，導致他結帳時才知道不適用折扣。不過有網友一看就發現，其實在標示牌旁就有大大的黑卡圖片提醒，無奈笑說「大家都只看自己想看的」。

一名男網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他在逛好市多時發現商品「500GB攜帶式固態硬碟」有標示優惠300元，結帳時卻被告知這是黑鑽卡的專屬優惠，他因此呼籲大家「以後店裡售價標示，要仔細看一下小字的說明」。

部分網友表示自己也有類似經驗，「我也中招過，果斷不買」、「我上禮拜也是拿到黑鑽卡專屬優惠產品，然後就被洗腦辦了黑鑽卡了⋯⋯」、「我也被呼攏過，但結帳時服務員有時會提醒」、「我也有過結帳時被告知是黑卡才有的折扣」。

有人主張應該將字體放大，避免客人誤會，「我也覺得字有點小」、「如果『黑卡優惠』和上面的原價字型大小一樣，沒看到無話可說，但擺明了字型大小就不一樣」、「其實黑卡可以寫大一點，否則每次看結帳人員都得特地跟客戶說明，然後再回收產品真的蠻浪費時間的」。

也有人發現，其實標示牌旁還有放一張黑卡圖案提醒，但有些民眾不論怎樣都會漏看，「旁邊不是有那麼大張黑卡的圖案」、「有些人連促銷活動的廣告都可以只看一半，而且通常只看自己想看的」、「看不到的人就算字體放再大還是看不到」、「-300看得到，使用黑卡眼睛自動略過喔？」、「改成加價就會看到了」。