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設計有玄機！好事多研磨調味罐「這一處」可自由調整 網嘆：用完才知道

聯合新聞網／ 綜合報導
網友PO出好市多購賣的研磨罐。圖擷自臉書Costco好市多商品經驗老實說
網友PO出好市多購賣的研磨罐。圖擷自臉書Costco好市多商品經驗老實說

連鎖美式賣場好市多（Costco）商品齊全多樣，是許多消費者會前往購買家中日常用品的地方。有名網友在臉書公開社團「Costco好市多商品經驗老實說」中發文表示，好市多販賣的商品調味罐玫瑰海鹽和胡椒鹽罐皆可以調整研磨粗細，令底下網友紛紛驚呼「原來如此！」

原PO發文表示，「買了幾罐，用了那麼久，今天才發現，原來調味罐可以調粗細耶」，下方貼出一張玫瑰海鹽和黑胡椒調味罐的照片，接著第二張照片再給研磨罐近照特寫，中間的白色旋鈕上印有「COARSE（粗）、FINE（細）」的字樣，意旨上方白色旋轉扭可以轉動，調整研磨的粗細度。

上方白色旋轉扭可以轉動，調整研磨的粗細度。圖擷自臉書Costco好市多商品經驗老實說
上方白色旋轉扭可以轉動，調整研磨的粗細度。圖擷自臉書Costco好市多商品經驗老實說

底下網友紛紛留言表示，「糟糕，冷門可用的小知識增加了，感謝樓主一生平安」、「我現在才知道+1，感謝樓主」、「感謝提醒，一生平安！」、「原來可調粗細啊，感謝分享」、「現在才知道耶！之前的很細，我都轉到手酸，菜還不夠鹹」、「原來是這樣啊！」、「可以調啊！而且它們的罐子很好轉」。

好市多 臉書

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