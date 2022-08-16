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男女是最兩極生物？ 他在好市多拍2張圖揭差異

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影
好市多示意圖。報系資料照／記者黃筱晴攝影

每個人的購物習慣都不同，尤其男生和女生更有明顯不同的差異。一名網友分享他與爸爸逛好市多及和老婆逛的差別，並上傳兩人的購物車，他一看不禁直呼，「男人和女人真的是世上最兩極的生物」。

一名網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他po了兩張購物車的圖，一張圖的購物車內容是一箱美祿及一大碗酸白菜鍋，另一張圖的購物車則是塞滿不少水果、食材、零食，最上面甚至還有一雙靴子，他分享自己和爸爸逛好市多及和老婆逛的差異，他和爸爸一起去賣場購物，爸爸早餐想喝美祿，晚餐想吃酸白菜鍋，於是兩樣東西拿完後，「爸爸像風一樣的男子」用快走的速度直奔結帳區，整趟購物旅程10分鐘結束。

原po和爸爸去賣場購物，拿了兩樣東西後就直奔結帳區，整趟購物旅程10分鐘結束。圖/Costco好市多 商品經驗老實說
原po和爸爸去賣場購物，拿了兩樣東西後就直奔結帳區，整趟購物旅程10分鐘結束。圖/Costco好市多 商品經驗老實說

原po和老婆逛好市多賣場時，買完購物清單中的東西後，對方總是覺得還有東西沒買到，「就跟女人的衣櫃永遠少一件衣服的概念一樣」，於是就會四處走馬看花，不知不覺就裝滿購物車了，整趟購物旅程1小時結束，由此可知，「若手頭緊想省錢，帶男人購物準沒錯，但總覺得家裡缺東西，那就帶女人吧！」，他也不禁感嘆，男人和女人是世上最兩極的生物。

原po和老婆逛賣場時，買完購物清單中的東西後，對方總是覺得還有東西沒買到，於是就會四處走馬看花。圖/Costco好市多 商品經驗老實說
原po和老婆逛賣場時，買完購物清單中的東西後，對方總是覺得還有東西沒買到，於是就會四處走馬看花。圖/Costco好市多 商品經驗老實說

網友紛紛表示，「這對比的照片～證明了…還好有女人…人生才是彩色的」、「老婆考慮全家人，爸爸把自己照顧的很好」、「跟著老爸只有一餐，跟著老婆讓你衣食無憂」、「老婆就是照顧全家人喔，從早餐到宵夜，還讓你買鞋，真的是不能再要求更多了」、「1個小時算快了…」、「女人帶動經濟！很棒」、「所以跟我老公一起逛街時，我們滿常分開逛，才不會浪費時間」、「你不懂，我們女人都是未雨綢繆的」。

有網友則表示，「沒有一定啦！我也很常推車裡只有一組牛奶或衛生紙、洗衣精各一就去結帳」、「沒有喔，我們家相反…他一個人逛都會買超多，意料之外的東西」、「我家相反，都是先生流連忘返，一直逛一直逛，我在旁邊催」、「要是只有我一個人，我的購物車也會像男人版，多花時間多花錢並非我所願…」、「我帶老公沒有跟風一樣，我在猶豫需不需要買，我老公都說不要想了放車裡走～」、「我們家相反，反而是老爺子喜歡逛賣場」。

Costco 好市多

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