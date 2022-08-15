小北百貨開了28年有多強？他一逛被驚豔：不輸家樂福

知名連鎖百貨「小北百貨」開創至今28年，全台插旗上百家分店。近日一名網友發文分享對小北百貨的看法，不只商品齊全且是24小時營業，對臨時需要五金的突發狀況非常有幫助，貼文一出立刻引起網友熱議。

這名網友透過PTT發問「有小北百貨開在家裡附近的話，是不是很方便？」他提到他家附近有一間類似小北百貨的店，商品款式齊全，但卻沒有電子發票且非24小時營業，令人覺得可惜。

原PO心想，如果家裡附近有24小時家樂福等級的賣場就好，但今天去逛小北百貨時被驚豔了，想買的東西都有，且是24小時營業，「有間小北百貨在家附近是不是挺方便的？」

貼文曝光後，網友們也留言大讚，「雜七雜八什麼都賣，不知道哪裡買就先去小北看看」、「小北強項就五金、3C多」、「小北是家長的好朋友」、「晚上十點半買到水龍頭真心感謝」、「超讚！半夜馬桶、水管不通就知道小北的好」、「有電子發票讓人更想去了」。