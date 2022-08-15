聽新聞
test
0:00 / 0:00
小北百貨開了28年有多強？他一逛被驚豔：不輸家樂福
知名連鎖百貨「小北百貨」開創至今28年，全台插旗上百家分店。近日一名網友發文分享對小北百貨的看法，不只商品齊全且是24小時營業，對臨時需要五金的突發狀況非常有幫助，貼文一出立刻引起網友熱議。
這名網友透過PTT發問「有小北百貨開在家裡附近的話，是不是很方便？」他提到他家附近有一間類似小北百貨的店，商品款式齊全，但卻沒有電子發票且非24小時營業，令人覺得可惜。
原PO心想，如果家裡附近有24小時家樂福等級的賣場就好，但今天去逛小北百貨時被驚豔了，想買的東西都有，且是24小時營業，「有間小北百貨在家附近是不是挺方便的？」
貼文曝光後，網友們也留言大讚，「雜七雜八什麼都賣，不知道哪裡買就先去小北看看」、「小北強項就五金、3C多」、「小北是家長的好朋友」、「晚上十點半買到水龍頭真心感謝」、「超讚！半夜馬桶、水管不通就知道小北的好」、「有電子發票讓人更想去了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言