帶外國友人體驗普渡習俗 這罐台灣傳統飲料成功做外交
台灣的風俗民情、美食、文化相當受到外國人的喜愛，一名網友就在臉書透露外國友人想要體驗中元普渡習俗，他不僅帶友人親自餐與，還分享台灣的零食和飲料，而其中一罐台灣傳統飲料「仙草蜜」大大地擄獲了外國友人的心，讓他笑說「用仙草蜜達成國民外交也不錯」。
原PO在「全聯消費經驗老實說」表示，前幾天外國友人表達想體驗台灣中元普渡的習俗，剛好家人這幾天要拜拜，於是就帶友人去全聯採買拜拜用的物品。拜完後，原PO就拆了一罐仙草蜜給外國友人喝，讓他解渴並且試試味道，不過一開始友人有點抗拒，讓原PO擔心這類古早味飲料的口味對外國朋友是否有文化衝擊。
原PO表示這款仙草蜜的蜂蜜味很夠、又香，讓外國友人喝了一口後驚訝地瞪大眼睛，還一口氣喝光光，大讚「甜甜的、好好喝，一顆顆仙草口感很有趣」，原PO於是再開了一罐冰過的給友人喝，讓他覺得「用仙草蜜達成國民外交也是每賣（不錯）啦」。
不少鄉民也對這款飲料頗為讚賞，「昨天好不容易才買到，架上也沒剩多少，真的好熱銷啊」、「希望普渡完備貨會比較多，現在好難買」、「夏天必備仙草蜜，加了蜂蜜更讚呀」、「蜂蜜甜甜的，加在仙草蜜裡根本是完美比例」、「上次同事推薦後，我真的有去買來喝，今年夏天真的很熱，需要來點冰涼的」、「我家今年普渡也有買！不會太甜，很解渴」、「今年夏天很熱真的很需要，我都冰冷凍當仙草冰吃」。
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