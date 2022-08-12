帶外國友人體驗普渡習俗 這罐台灣傳統飲料成功做外交

台灣的風俗民情、美食、文化相當受到外國人的喜愛，一名網友就在臉書透露外國友人想要體驗中元普渡習俗，他不僅帶友人親自餐與，還分享台灣的零食和飲料，而其中一罐台灣傳統飲料「仙草蜜」大大地擄獲了外國友人的心，讓他笑說「用仙草蜜達成國民外交也不錯」。

原PO在「全聯消費經驗老實說」表示，前幾天外國友人表達想體驗台灣中元普渡的習俗，剛好家人這幾天要拜拜，於是就帶友人去全聯採買拜拜用的物品。拜完後，原PO就拆了一罐仙草蜜給外國友人喝，讓他解渴並且試試味道，不過一開始友人有點抗拒，讓原PO擔心這類古早味飲料的口味對外國朋友是否有文化衝擊。

原PO表示這款仙草蜜的蜂蜜味很夠、又香，讓外國友人喝了一口後驚訝地瞪大眼睛，還一口氣喝光光，大讚「甜甜的、好好喝，一顆顆仙草口感很有趣」，原PO於是再開了一罐冰過的給友人喝，讓他覺得「用仙草蜜達成國民外交也是每賣（不錯）啦」。