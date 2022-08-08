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黑糖、起司控注意！全聯「新品甜點」登場 蒸過完美爆漿網喊必吃

聯合新聞網／ 綜合報導
連鎖手搖飲「老虎堂」和知名食品品牌「奇美」聯名，推出了2款包子，分別是經典黑糖麻糬包和爆漿起司流心包。 圖／Dcard
連鎖手搖飲「老虎堂」和知名食品品牌「奇美」聯名，推出了2款包子，分別是經典黑糖麻糬包和爆漿起司流心包。 圖／Dcard

全聯福利中心價格實惠，加上地點方便，是許多民眾採購的第一首選。賣場內常被挖到「各種好物」，讓人想嘗鮮看看！近日有一名網友在全聯發現到了一款「超好吃包子」，直呼「當天一個人吃了兩顆完全不會覺得太膩」。

一名網友在Dcard美食版發文，他表示自己平常就很愛逛全聯，最近發現連鎖手搖飲「老虎堂」和知名食品品牌「奇美」聯名，推出了2款包子，分別是經典黑糖麻糬包和爆漿起司流心包。

原po形容經典黑糖麻糬包口感，用電鍋蒸個10分鐘就會有牽絲的口感，內餡包裹著黑糖醬和一顆麻糬，還有一塊濃郁奶香味的卡士達，重點是甜度沒有想像中的甜，很加分，大誇「當天一個人吃了兩顆完全不會覺得太膩」。

另外爆漿起司流心包為紮實Q彈的黑糖包子皮，內餡是起司醬，吃起來鹹香交織，裡面還有一粒粒起司丁增添口感，也是一樣用電鍋蒸過約10-15分鐘，在嘴裡就會有爆漿的口感，原po也直呼「超讚」。

文曝光後網友也紛紛留言，「真的好多人推薦這個喔⋯看來一定要買了」、「這個真的超好吃！而且不會太甜」、「看起來好邪惡」、「太犯規了吧」。不過也有人認為，「黑糖麻糬我覺得超級甜…尤其中間那個圓圓的綠豆沙超甜很不搭」、「只有我覺得都不好吃嗎」、「被照片騙進來看到麻糬秒滅火」。

全聯

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