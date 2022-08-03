快訊

共軍對台周邊海域發射11枚東風導彈 總統府發聲了

頂新油品事件和解 統一獲頂新1.7億元賠償金

共軍演習封鎖海空大亂 台灣「以德報怨」借空域給廈門航空

賣場販售像「狗大便」食物嚇傻他 老饕揭真面目： 焢湯很讚

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國食物羅望子的外觀常被戲稱像「狗大便」，有老饕級網友表示，羅望子口感酸酸甜甜的，其實很好吃。圖擷自《爆廢公社二館》
泰國食物羅望子的外觀常被戲稱像「狗大便」，有老饕級網友表示，羅望子口感酸酸甜甜的，其實很好吃。圖擷自《爆廢公社二館》

仰賴全球運輸便利，台灣賣場也引進不少異國風味食物。一位網友逛賣場時，被貨架上一袋袋外觀奇特的神秘食物驚嚇到，直呼「嚇到我了，這形狀」。真相曝光，有老饕出面解答這是「羅望子」、「焢湯很讚」。

一位網友在《爆廢公社二館》PO出一張照片，圖中可見到貨架上許多紅網袋裝著神秘食物，外形呈圓圓粗粗的長條狀，再加上本身的顏色，似乎令原PO有所聯想，直呼「嚇到我了，這形狀！」

貼文曝光引發討論，許多人表示「第一次見到」、「還真沒見過這個欸！」，同時也釣出老饕解惑，原來神秘食物叫做「羅望子」、「俗稱…狗大便」、「跟龍眼乾吃法一樣」、「羅望子，東南亞好像會拿來煮酸湯，不錯喝」、「羅望子汁，酸酸甜甜的，很好喝。拿去焢湯，也超泰式，很讚！」

根據《維基百科》，羅望子學名「酸豆」，又稱「泰國角、酸子」，果肉可以食用，在亞洲和拉丁美洲是常做為烹飪時的調味料，還被《印度草藥學》用於治療胃和消化道不適症狀。

延伸閱讀

他直呼「誰去IKEA能不吃霜淇淋」 網友掀兩派論戰

好市多新甜點「草莓巧克力」惹議 網酸：發明者是天才

好市多這款日本餅乾大受好評 眾人一致認同：大人小孩都很愛

好市多哪種消失商品最讓人懷念？ 眾人點名這1物：快回來

相關新聞

「婚桃蛋嘉」牆面標語讓人一頭霧水 網用台語唸秒懂：有創意

有些標語太有創意反而可能造成反效果，不僅讓別人看不懂，甚至會誤解原意，日前就有一名網友分享，他在路邊看到8個字「婚桃蛋嘉，賣蛋追高」，看完他只覺得十分疑惑，向大家發問「可以翻譯整句嗎？」網友跟著唸後，發現語意超好笑。

停機車不慎擦撞汽車 低胸妹彎腰道歉網笑：很真誠

車子被碰傷心裡難免會不開心，但對方若是個正妹，相信不少男駕駛應該會消消氣。有網友在臉書轉發一段影片，一名女騎士準備要停機車，但重心不穩車子傾倒，碰撞到一旁的汽車，不過因為這名女騎士穿著低胸小可愛，彎腰道歉的畫面也讓車主火氣全消，網友們也大讚「世界和平」。

網軍加班大動作！PTT創設人杜奕瑾：已抓包近200網軍帳號

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi，或譯裴洛西）來台，創歷史性一刻，但後續也引發兩岸情勢緊張，更是備受國際矚目。PTT「創世神」、台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾在臉書發文指出，八卦板上出現近200個帳號一起帶風向，更提醒別讓假輿論代表台灣，為自己發聲並保護真正自由意識。

母擔心孩感冒要她「吃藥」 兒戲精上身引網直呼：演好大

子女在照顧生病的父母時，也要注意自己的身體健康，避免家人間的關係因勞心勞力而更緊繃。日前就有一名網友發文，指出如何以逗趣方式紓解家人照顧的壓力，讓其他網友看完笑翻直呼「這齣戲演好大！讓煩躁生活帶點幽默」。

太火辣！超兇身材撐爆外送員制服 粉絲噴鼻血「想點餐了」

越來越多人都會利用外送服務來解決三餐，但如果送來的外送員是個身材姣好的正妹，相信不少人都會眼睛為之一亮。擁有傲人身材的網美「棰棰」日前在自己IG貼出身穿外送平台熊貓的制服，巨大的上圍將衣服撐得超緊繃，讓人忍不住多看幾眼。

客人居隔要求「餐點送上樓」 餐點仍放一樓他傻眼：外送員被慣壞？

現在外送平台超夯，民眾確診在家隔離，只要用手機一點，就能三餐有外送員服務，但日前有民眾指出，平常會自己下樓拿餐點，這次確診請外送員幫忙送上樓，但餐點被放在1樓，讓他質疑「外送員被慣壞了？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。