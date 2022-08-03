賣場販售像「狗大便」食物嚇傻他 老饕揭真面目： 焢湯很讚

仰賴全球運輸便利，台灣賣場也引進不少異國風味食物。一位網友逛賣場時，被貨架上一袋袋外觀奇特的神秘食物驚嚇到，直呼「嚇到我了，這形狀」。真相曝光，有老饕出面解答這是「羅望子」、「焢湯很讚」。

一位網友在《爆廢公社二館》PO出一張照片，圖中可見到貨架上許多紅網袋裝著神秘食物，外形呈圓圓粗粗的長條狀，再加上本身的顏色，似乎令原PO有所聯想，直呼「嚇到我了，這形狀！」

貼文曝光引發討論，許多人表示「第一次見到」、「還真沒見過這個欸！」，同時也釣出老饕解惑，原來神秘食物叫做「羅望子」、「俗稱…狗大便」、「跟龍眼乾吃法一樣」、「羅望子，東南亞好像會拿來煮酸湯，不錯喝」、「羅望子汁，酸酸甜甜的，很好喝。拿去焢湯，也超泰式，很讚！」

根據《維基百科》，羅望子學名「酸豆」，又稱「泰國角、酸子」，果肉可以食用，在亞洲和拉丁美洲是常做為烹飪時的調味料，還被《印度草藥學》用於治療胃和消化道不適症狀。