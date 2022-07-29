快訊

北市大同、萬華區傍晚大停電 3644戶一片黑壓壓…台電回應了

張庭、林瑞陽 「一家四口」回台灣 友人曝是為了這件事

北市捷運雙連站旁巷弄起火 警消急派員撲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消費者拿「12罐鮮奶」到好市多退貨 網批評：不怕雷公打？

聯合新聞網／ 綜合報導
許多民眾習慣到好市多購物。示意圖／聯合報系資料照片
許多民眾習慣到好市多購物。示意圖／聯合報系資料照片

好市多的退貨機制，增加大部分消費者的購物便利。不過日前網友發現，有消費者一次拿12罐鮮奶去退貨，讓他忍不住批評「不怕遭受雷公打？」

網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文提到，有位民眾抱著12罐鮮奶去退貨，理由只是因為「不合」。原PO不解：「不合的話，怎會買這麼多，然後又拿去退？」且櫃檯提到，生鮮食品退貨就一律銷毀，就算是當天買的也一樣，原PO認為該消費者的行為「根本就是浪費食物啊！」

許多網友留言表示，「正常來講，我們沒有吃過或用過的東西，一次不會購買這麼多，既然買了這麼多應該是有飲用過，這樣的購買退貨方式實在不值得效仿」、「不要為了方便就濫用，真的很不道德，真的需要適量再去買尤其是新鮮食物。」

不過有網友推測，也許該消費者本來就不是買來自己喝的，「通常是代購的，下單方反悔失聯不買了，代購方直接拿回去退貨」、「個人覺得不要看圖說故事⋯，首先人家可能是營業用，一個咖啡店買個10瓶沒什麼問題。再來，好市多牛奶在這疫情期間，經常有無故膨脹的現象，我自己就遇到好幾次⋯後來全部改換義美的，當然無故退貨是錯的，但是沒有確認就拍張照來公審⋯心態也蠻有問題的」。

好市多 代購 生鮮

延伸閱讀

台南人北上最不習慣的14件事 北漂族：食物太鹹、飲料不甜

熊市要貪婪...複利比原子彈可怕！專家分享股利再投入「三原則」

他買自助餐一盤竟250元 網友傻眼：算錢阿姨可能心情不好

這款「玫瑰風床套組」樣式嚇死人 眾人驚：這是命案現場吧？

相關新聞

消費者拿「12罐鮮奶」到好市多退貨 網批評：不怕雷公打？

好市多的退貨機制，增加大部分消費者的購物便利。不過日前網友發現，有消費者一次拿12罐鮮奶去退貨，讓他忍不住批評「不怕遭受雷公打？」

好市多新甜點「草莓巧克力」惹議 網酸：發明者是天才

美式賣場好市多的商品種類繁多，價格又實惠，是不少消費者愛逛賣場的原因。有網友在臉書分享一款好市多的新產品「新鮮草莓巧克力」，巧克力和草莓結合的造型讓許多人看了口水直流，但也有人擔心這個季節的草莓是否新鮮，也掀起不少討論。

物價漲！他大推現在吃超商超省錢 網有感：香腸便當65折最頂

隨著物價不斷上漲，不少外食族都很有感，以前百元內可以吃很豐盛，現在可能破百元還只有一個便當。對此，一名網友在網路上發文，透露自己發現吃超商比較省錢，而貼文曝光後也掀起討論。

壓倒駱駝稻草！買到好市多發霉草莓蛋糕 26年老會員不忍了「要停卡」

美式賣場好市多店內商品繁多，深受不少民眾喜愛，但近來也因產品品質問題，屢遭消費者抱怨。台中一位網友26日購買一盒草每蛋糕，到家後打開發現蛋糕上的草莓近半數是發霉的，又因近一年來多次在好市多踩到雷，氣憤表示「壓倒駱駝的稻草出現了。草莓蛋糕發霉」、「我真的考慮停卡了」。貼文獲得上萬人按讚，不少人也覺得「好市多的品質真的越來越讓人質疑了」。

她去好市多忘帶會員卡 突想「1招」順利入店：非會員也可使用

美式賣場好市多深受不少人喜愛，店內商品豐富，有時還會祭出優惠價格，吸引不少消費者。一名網友去好市多購物，沒想到到了入口才發現忘記帶會員卡，只好臨時到服務台辦「臨時購物證」，有趣的是，有個方法可以不用加入會員也可到好市多消費。

網起鬨全聯黑糖涼糕「超難吃？」 他親測也點頭：拜託犧牲我荷包就好

連鎖超級市場全聯福利中心售有許多好物，不少網友都會在網上交流分享，不過近日有網友指出，「黑糖涼糕真的是有夠難吃」，連留言也都是一片附和，原來是因為該產品美味到缺貨，網友只好說反話，藉此減少其他人的購買意願，愛吃此款商品的網友不斷呼籲「大家別買，我犧牲我的荷包就好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。