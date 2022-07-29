消費者拿「12罐鮮奶」到好市多退貨 網批評：不怕雷公打？

好市多的退貨機制，增加大部分消費者的購物便利。不過日前網友發現，有消費者一次拿12罐鮮奶去退貨，讓他忍不住批評「不怕遭受雷公打？」

網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」發文提到，有位民眾抱著12罐鮮奶去退貨，理由只是因為「不合」。原PO不解：「不合的話，怎會買這麼多，然後又拿去退？」且櫃檯提到，生鮮食品退貨就一律銷毀，就算是當天買的也一樣，原PO認為該消費者的行為「根本就是浪費食物啊！」

許多網友留言表示，「正常來講，我們沒有吃過或用過的東西，一次不會購買這麼多，既然買了這麼多應該是有飲用過，這樣的購買退貨方式實在不值得效仿」、「不要為了方便就濫用，真的很不道德，真的需要適量再去買尤其是新鮮食物。」

不過有網友推測，也許該消費者本來就不是買來自己喝的，「通常是代購的，下單方反悔失聯不買了，代購方直接拿回去退貨」、「個人覺得不要看圖說故事⋯，首先人家可能是營業用，一個咖啡店買個10瓶沒什麼問題。再來，好市多牛奶在這疫情期間，經常有無故膨脹的現象，我自己就遇到好幾次⋯後來全部改換義美的，當然無故退貨是錯的，但是沒有確認就拍張照來公審⋯心態也蠻有問題的」。