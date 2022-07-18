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人妻大戰哥吉拉恐離婚 IKEA一貼文獲網民激讚：能拯救婚姻

香港01／ 夏洛特
台灣的IKEA宜家家居緊貼話題，在「人妻大戰哥吉拉風波」的翌日發帖，介紹1款玻璃門展示櫃時強調「展示你珍貴的公仔，並且可以上鎖」，獲網民激讚。圖擷自「IKEA」facebook
台灣的IKEA宜家家居緊貼話題，在「人妻大戰哥吉拉風波」的翌日發帖，介紹1款玻璃門展示櫃時強調「展示你珍貴的公仔，並且可以上鎖」，獲網民激讚。圖擷自「IKEA」facebook

台灣日前有人妻擅自把老公珍藏的哥吉拉模型轉增給親戚的小孩，導致老公暴怒，恐要離婚收場。事件在華人社交網站群組瘋傳，人人都在追看劇情發展，而台灣的IKEA宜家家居緊貼時事，翌日即發帖「搭上時事」，介紹1款玻璃門展示櫃，同時強調「展示你珍貴的公仔，並且可以上鎖」，令網民拍爛手掌「Like爆」，笑言買了可以拯救婚姻！

日前有台灣人妻擅自把老公蒐集的哥吉拉模型轉贈給親戚的小孩，老公發現後大發雷霆，報復性買了十多萬（台幣，最少逾3萬港元）的新模型。妻子隨即出招以返娘家，並以離婚來要脅老公道歉，詎料老公冷靜地接受離婚建議，妻子知道鬧大了，急忙返家及道歉，但2人婚姻似已覆水難收。事件在華文社會引起熱議，網民都一面倒鬧爆人妻不尊重丈夫，紛紛贊成早日離婚。

台灣IKEA宜家家居一向是「搭上時事梗」的王者，自然緊貼話題，只見其火速在Facebook專頁上載了1張玻璃門櫃的產品介紹圖，並加設一句對白：「展示你珍貴的公仔，並且可以上鎖。」，在帖文中還表示「可上鎖，有效防止親戚孩子拿走公仔」。隨後也附上另一款高身玻璃門展示櫃的購買連結，稱「也有高的，小孩拿不到也看不太到」，可以說是「搭梗大賺」了！

帖文一出即引來網民「Like爆」，除了有3.8萬個「讚好」，還被轉發逾6600次，不少人大讚此帖超有創意，「請收下我的膝蓋」、「真的太會了！」。有網民就授予該產品「神器」的榮譽，「實用，解救婚姻破裂神器！」、「算是一種防離婚神器嗎？」、「買來當新婚禮物最好不過」。不過也有人擔心只是避開親戚家的小孩是不夠的，「產品是不錯，但為什麼會有先生能夠掌控鑰匙主導權的幻想？」、「鑰匙別讓太太保管」。

延伸閱讀：

妻擅送出哥斯拉模型 夫怒買數萬新貨再提離婚 妻急補鑊下場慘了

挨跌天線得得B｜網民湧KkPlus FB留言鬧爆　IKEA一句話抽水獲激讚

文章授權轉載自《香港01》

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