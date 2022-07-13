他質疑好市多白T改「省錢作法」 內行搖頭：工廠欲哭無淚

好市多推出的不少產品總能吸引大眾目光，日前網友買了件白色T恤，卻發現車線方式和三年前購買的同款商品不同，不禁質疑是否和物價上揚有關。

網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，他三年前在好市多買過一件白T，去年也同樣買了一件。不過他認為兩者的領口車線明顯不同，雖不確定價格是否一致，但他質疑新款的車線方式是比較省錢的作法，直呼「我倒寧願它回去原本的車線，然後稍微漲一點。」

網友拿出3年前在好市多買的白T(上)，質疑和去年買的領口車線有明顯不同。圖擷自 Costco好市多 商品經驗老實說

不少網友留言表示，「我買了應該有上百件居然沒發現…」、「這樣應該再買的時候就要檢查啊？」、「白T居然可以穿三年，我的半年就泛黃，你好強」、「你就確定很便宜了還搞剛的把3年前買的拿來比對，我還以為是在鑑定LV真偽」、「新的多車工呀，而且壓邊我覺得比較好看，也比較不容易領口鬆掉」。

內行網友們表示，新款的車線方式其實比舊款來的好，「新的那個領口車法叫做三本車，需要特殊機種才能車那一道，要多一台特殊機種才能做的車工，還要被外行說偷工⋯工廠聽到要欲哭無淚吧」、「洗標清楚的縫線多兩道三本車，為的是讓領口外觀更平順、內部觸感更舒適；而洗標模糊的(3年前的)縫線是一般平車拷克，通常就面料的厚薄、穩定性來決定用何種接縫，就工時來說，縫線多、車種多成本較高，當然還要看材質的來源、紗支數、布重跟產地而定。」