好市多哪種消失商品最讓人懷念？ 眾人點名這1物：快回來

美式賣場好市多匯集國內外各種商品，再以優惠價格販售，因此深受不少消費者喜愛。有網友就在PTT發文表示自己常去好市多消費，但最近發現以前有一些好用又實惠的商品，如今都找不到了，貼文引起共鳴，還有人點名吉拿棒應該回歸。

原PO以「令人懷念的好市多商品」為題發文寫道，自己常去逛好市多，也消費了好幾年，近來發現有些以前超好用又划算的商品都不見了，例如曾經買過兩瓶一組的乳液，2000ml只賣249元，便宜又好用，可惜後來沒賣了；另外還有短暫出現過9元的肥皂，原PO買了一組後想再回購卻找不到了，讓他覺得很可惜。

不少人分享自己覺得惋惜的商品，「三罐一組的噴式鮮奶油，便宜好吃，卻不續進」、「北京烤鴨披薩」、「吸水性超強的黃布」、「懷念販賣部大概十多年前的霜淇淋，有人記得嗎？是紙杯裝的，原味跟巧克力，好像49還59，品名好像是低脂優格還是優格霜淇淋，很濃很好吃」、「還我臭火雞三明治」、「懷念販賣部外層沾巧克力跟堅果的雪糕」、「某年的芒果糯米飯，再也沒看過覺得傷心」。

當中吉拿棒更被許多網友點名，「吉拿棒」、「吉拿棒+1」、「絕對是吉拿棒」、「百分之百吉拿棒」、「吉拿棒啦，快點回來」。其實吉拿棒堪稱是好市多最熱銷的商品之一，一根49元，比起一般電影院的吉拿棒便宜不少，曾有消費者發現好市多停賣後感到崩潰。