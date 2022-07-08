好市多這款日本餅乾大受好評 眾人一致認同：大人小孩都很愛

美式大賣場好市多販賣的商品種類繁多，價格又優惠，不少消費者喜歡攜家帶眷逛賣場尋寶，有一名網友在臉書PO出在好市多買到的日本餅乾，並好奇到底是有多好吃？貼文一出，不少吃過的人都大讚一直回購。

從原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出的照片看到，家裡桌上放了7盒日本進口餅乾，這款餅乾是日本進口的綜合乳酸菌夾心餅乾，一盒有3入組，每組22袋，有牛奶和草莓兩種口味，是不少大人小孩都愛吃的餅乾。

貼文也獲得不少好評，「真的很好吃，小朋友愛大人也愛」、「女兒很愛，還放在冷凍庫中，冰完才吃，很講究」、「很好吃，但一次只限2小包，攜帶方便，一口酥」、「我也有買，老公跟女兒一直吃，但我到現在一口都還沒吃」、「超好吃的，尤其是草莓口味」、「我還蠻愛吃的…吃的比小孩還多」、「我昨天也買了一箱，真心覺得好好吃」、「這個好吃，而且小塊很方便小孩一口塞，不會掉屑屑」、「好吃，回憶日本」。

不過也有少數人覺得太甜，「小孩喜歡，但媽媽覺得太甜」、「我小孩說太甜」、「真的很甜，螞蟻人會愛」、「甜的要死，說不甜的舌頭有問題嗎？」、「超甜，說是含益生菌，但我覺得太甜」、「超甜不好吃」。