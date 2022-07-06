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好市多店員狂推「這物」人妻秒買單 夫狂求：別再說了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友原想到好市多買電視，最後老婆卻一次買了三台冷氣。示意圖/記者黃筱晴攝影
網友原想到好市多買電視，最後老婆卻一次買了三台冷氣。示意圖/記者黃筱晴攝影

好市多時常推出許多折扣活動，吸引消費者目光。日前網友提到，終於等到75吋電視打折，原本想去好市多想搬一台回家。不料，一踏進賣場，老婆就被銷售人員攔住，最後一口氣買了三台冷氣，讓他直呼「好市多真是個不能隨便進去的賣場」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，好不容易等到好市多75吋電視折價，原想著買一台回家享受大螢幕。沒想到，還沒看到電視，老婆就被冷氣銷售人員攔住，老婆說「家裡冷氣好像不涼餒」，讓原PO開始有不好的預感。

原PO當下趕緊說「不會啦，冷氣不會每天吹，電視每天都會開」。不過老婆卻不吃這套，回應他「電視都你在看，飯你要不要每天吃？夏天我在廚房真的覺得很熱」。此時銷售人員趁勝追擊，「電視再等一年又會少10000，冷氣等明年只會漲2000-5000，現在沒漲就算了大台還折4900，小台折2900，貨物稅再各退2000，黑鑽卡2％＋聯名卡1％」。讓原PO在內心吶喊「別再說了，請你來我們公司當業務好不好」。

最後原PO終於找到電視，卻是在電視前填冷氣的單子，還順便辦了黑鑽卡，一次帶了三台冷氣回家。

許多網友留言表示，「我每次要進去買牛奶，都要花快好幾千才能離開，真難理解自己的消費行為」、「安好太座保平安」、「老婆開心，全家開心」、「顯然這是有預謀的，不是好事多的問題」、「聽老婆的就對了啦，否則你連看電視心情都沒有！」

冷氣 好市多 Costco

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