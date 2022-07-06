好市多1KG金條真有人買？ 網曝「1關鍵」：內行的都買來存

美式賣場好市多販賣品項包羅萬象，連黃金、鑽石、汽車都有得買。一名網友逛好市多時，發現1公斤的黃金條塊又重新上架了，好奇PO文問「真的會有人來COSTCO買金條嗎？」貼文引發熱議，網友回應「很搶手」、「內行的都買回去存起來」。

一位網友在《爆廢公社》發文問道「真的會有人來Costco買金條嗎？」原來是好市多的1公斤黃金條塊又上架了，從原PO的照片中可看到成色999.9、瑞士原裝的1公斤黃金條塊，好市多售價1,750,599元，令他好奇，這麼高價的商品，真有人會在好市多買金條嗎？

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言回應「很搶手」、「有，而且便宜」、「遊艇都有人買了」、「不少喔，加黃金投資的社團就會看到，隨時有人在注意這部分的」、「別被貧窮限制了想像，我就親眼看過有人買，還好幾次」、「內行的人都會買回去存起來，三年前的金價跟現在相比差多少嗎」、「兩年前你如果買了…現在已經賺了」。

文中也有過來人留言表示，「我有買過，不是當場拿給你，要結賬後，拿著收據，等主管交給你」、「好市多金價是以進貨價基準來定價，所以後面若黃金價格上漲是有利差的」、「現在35盎司的黃金值185萬多，扣掉耗損應該還是有賺」、「有實力的，單純刷現金回饋的卡，是賺錢的喔」。

因好市多提供無條件退貨模式，有人好奇問「買了貶值可以拿發票退回原價嗎？」，根據好市多規定「客製化商品、特別商品、汽機車須掛牌之車輛及安裝商品：依廠商購買契約，不可退貨。廠商另提供維修或是保固方案」，因此黃金條塊是不可以退貨的。