快訊

陷論文門風暴 林智堅批藍潑髒水：早知有「毀林小組」

失敗怪戰機／消失的神祕戰機F-19 被跳過號碼只因數字不響亮？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她即溶咖啡粉包加1「平凡小物」迸出新口感 秒變冰咖啡回甘又好喝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在咖啡中加入「這1物」，一喝味道卻驚為天人。（圖擷自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）
網友在咖啡中加入「這1物」，一喝味道卻驚為天人。（圖擷自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

不一樣的「咖啡特調」為炎熱的夏天帶來更多消暑涼意！有網友近日曝光咖啡喝法，加入冬瓜茶後意外呈現特殊口感，甚至喝起來還有冰咖啡的感覺，不人人留言稱讚今年夏天必須來上一杯。

網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示「人真的不可貌相」，以為許多飲品看似加在一起很不搭，沒想到超級好喝。網友使用的是一般即溶咖啡的粉包，比例是一杯倒一包，然後再加入寶特瓶裝的冬瓜茶。

比例也不用特別抓，反正冬瓜茶倒下去就對了。網友說「冬瓜的甜被咖啡口感中和得剛剛好，而且回甘又好喝，完全就是夏天該有的一杯冰咖啡的樣子。」

文章曝光後，超特別的喝法引起不少網友回應，有人就說「還看過汽水加咖啡的」、「我只知道冬瓜茶：威士忌 2：1，沒想到還可以加咖啡」、「冰黑咖啡+糖的概念」、「冬瓜果香咖啡，毫無違和。」

還有人直喊「筆記學起來，感覺夏天的咖啡和很多飲品都能搭」、「加蘋果西打、雪碧也好喝」，不過也有人好奇這樣亂加，擔心喝完會不會容易拉肚子？雖然是很另類的搭配，但不太敢嘗試。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀

小時候不敢吃長大卻超愛 網推「這食物」：脆脆甜甜的

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

全聯攜手vacanza 跨界推4款浪漫風甜點 檸檬蘋果千層、法式栗子蒙布朗顏值破表

好市多「神物」新用途曝光 8千人喊讚：根本是蟑螂剋星

相關新聞

她即溶咖啡粉包加1「平凡小物」迸出新口感 秒變冰咖啡回甘又好喝

不一樣的「咖啡特調」為炎熱的夏天帶來更多消暑涼意！有網友近日曝光咖啡喝法，加入冬瓜茶後意外呈現特殊口感，甚至喝起來還有冰咖啡的感覺，不人人留言稱讚今年夏天必須來上一杯。

美國Costco收購台灣好市多100%股權 會員揭最期待「2點改變」

全台共有14家分店的美式賣場好市多（Costco）於6月30日宣布，以10.5億美元（約313億元新台幣）買下台資大統集團持有的45%股權，台灣好市多從此成為美國母公司完全持股的外商量販店，消息一出也在好市多的會員社群掀起熱烈討論。

買牛奶都要挑最裡面？她諷好市多購物亂象 反釣出苦主曝「暗黑內幕」

在購買生鮮用品時，不少人會考慮使用量與保存期限，盡量選擇保鮮期較長的商品，商品份量愈大愈需注意。有民眾在好市多購物時發現，即使牛奶保存期限長達近一個半月，仍有人一瓶挑過一瓶，讓她忍不住在網路社群出言嘲諷，立時引發討論，釣出不少苦主說明買牛奶也要「精挑細選」的暗黑內幕。

到全聯驚見詭異結帳法！真相曝光 網友：很討厭這種客人

全聯福利中心據點多、購物方便，受到許多民眾的喜愛。近日一位網友全聯消費，發現前方客人的結帳方式有點詭異，發文分享。貼文曝光，許多人回應「真的很討厭這種客人」。

好市多買滿整車戰利品八千元 她結帳出示「一物」：省快五千

美式賣場好市多的商品選擇豐富，推出的折扣優惠也相當可觀，因此受到不少消費者喜愛。日前一名女網友在網路上發文，透露自己幾乎每週都要到好市多採買，也大方分享自己的購物小撇步，買了8000多元的戰利品卻只要付3000多元，令她開心直呼「爽爆！」

IKEA賣99元牛肉麵 網喊超值卻被「這1點」打槍

連鎖居家用品店IKEA除了有賣場販售家具外，也有提供餐廳讓客人享用，一名網友就分享他最近發現IKEA有賣牛肉麵，而且口味還不錯很超值，讓他十分吃驚，但也有網友表示「99在外面也可以買到不錯的，而且更大碗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。