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她即溶咖啡粉包加1「平凡小物」迸出新口感 秒變冰咖啡回甘又好喝
不一樣的「咖啡特調」為炎熱的夏天帶來更多消暑涼意！有網友近日曝光咖啡喝法，加入冬瓜茶後意外呈現特殊口感，甚至喝起來還有冰咖啡的感覺，不人人留言稱讚今年夏天必須來上一杯。
網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示「人真的不可貌相」，以為許多飲品看似加在一起很不搭，沒想到超級好喝。網友使用的是一般即溶咖啡的粉包，比例是一杯倒一包，然後再加入寶特瓶裝的冬瓜茶。
比例也不用特別抓，反正冬瓜茶倒下去就對了。網友說「冬瓜的甜被咖啡口感中和得剛剛好，而且回甘又好喝，完全就是夏天該有的一杯冰咖啡的樣子。」
文章曝光後，超特別的喝法引起不少網友回應，有人就說「還看過汽水加咖啡的」、「我只知道冬瓜茶：威士忌 2：1，沒想到還可以加咖啡」、「冰黑咖啡+糖的概念」、「冬瓜果香咖啡，毫無違和。」
還有人直喊「筆記學起來，感覺夏天的咖啡和很多飲品都能搭」、「加蘋果西打、雪碧也好喝」，不過也有人好奇這樣亂加，擔心喝完會不會容易拉肚子？雖然是很另類的搭配，但不太敢嘗試。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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