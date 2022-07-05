買牛奶都要挑最裡面？她諷好市多購物亂象 反釣出苦主曝「暗黑內幕」

在購買生鮮用品時，不少人會考慮使用量與保存期限，盡量選擇保鮮期較長的商品，商品份量愈大愈需注意。有民眾在好市多購物時發現，即使牛奶保存期限長達近一個半月，仍有人一瓶挑過一瓶，讓她忍不住在網路社群出言嘲諷，立時引發討論，釣出不少苦主說明買牛奶也要「精挑細選」的暗黑內幕。

網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文開酸消費者愛東挑西揀的現象，她以自己購物車內的牛奶為例，指出明明保存期限到8月16日，足有近1個半月的時間，仍有不少人埋頭苦「挑」，一瓶摸過一瓶，甚至衝進去找沒開封的，「是要找12月到期的嗎」。

文章掀起網友熱議，立刻有苦主跳出來指出「不得不挑」的重要原因，「因為有人會拿出去繞一繞再放回來啊，自保不好嗎」、「不想拿到繞賣場數圈之後又回到冰箱的鮮奶」、「不挑，結果拿到壞的 +1」、「因為有些人會先拿了逛了一大圈後、結帳前又拿車上的去換，我每2-3星期去一趟好市多、很常看到 」、「挑一下怎麼了？如果都是有服務人員在場把關，肯定不會拿到退冰過的，我想應該也不會有人那麼閒要在那挑選吧」。

此外，也有人提出其他問題「要挑盒子沒有破的，以前就是都不挑、拿了就走、回家發現保冷袋竟然有滲漏牛奶出來」、「等你結完帳、路人提醒你牛奶在漏還是回家喝牛奶一股苦味就會加入挑牛奶的好奇怪陣容」、「我老公昨天買了2瓶回家放冷藏，打開其中一瓶裡面居然是一大塊結凍的牛奶冰，拿了兩罐重量有差，所以可能真的要挑一下」、「我自己買過拉環不見的，也遇過才開封就壞掉變苦的」、「我買過好幾次摔裂的，封口被拉開的，頭壓扁的」、「之前還遇到側邊已經被打開的」、「不看不挑等回家再來發文說買到快過期的？」。

有網友則緩頰解釋，「其實大家不是在講不能挑跟不能看日期，是有的人真的是……『太久了』，我真的有遇過每個棧每一層的一瓶都摸一輪那種」、「可以挑，只是動作要快」、「換個角度想我反而覺得，有人這瓶摸一下那瓶摸一下，牛奶瓶上反而不衛生」。