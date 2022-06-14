旅日達人最懷念的超商美食 最多網友點名它：每次去必吃

受到全球疫情影響，無法自由出國的日子，如今嶄露曙光，各國陸續開放邊境，能旅遊的日子指日可待。旅日達人林氏壁就分享，「你最懷念日本便利商店的什麼東西呢？」，她點名是「炸雞」，結果獲得網友們一致認同，「真的讓人驚艷」。

林氏壁近日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」透露，自己兩年多沒去日本了，「我和我們家妹妹，最懷念的就是日本全家便利商店的『炸雞』，吃起來外酥內軟，非常juicy，為什麼便利商店的炸雞可以這麼好吃」。

文章曝光，引起網友們共鳴，紛紛想起炸雞的美味，「每次去日本必吃」、「全家炸雞跟肉串真的超好吃」、「我每天晚上固定行程就是買炸雞跟啤酒」。除了全家，許多人也點名Lawson的炸雞，「lawson的雞塊~陪我度過無數的宵夜食光」、「lawson杯裝炸雞塊最高」。

還有其他人分享，懷念的日本美味，「兒子愛串燒，老公必吃關東煮，我則是必須吸日本的空氣、已缺氧兩年八個月」、「什麼都懷念，霜淇淋我最愛的蕎麥麵！優格！日本人的和善有禮貌」、「想念lawson 蛋糕捲，一定要原味的」、「熱狗、炸雞、甜點、串燒，都好想念」。