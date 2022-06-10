網友挖掘「這款」全家隱藏美食 大讚「3食材」完美結合
台灣便利商店密度高，路上隨處可見的超商為民眾帶來便利的生活，便利商店也不時推出新品，吸引眾人爭相嘗鮮。一名網友在「Dcard」發文分享，表示他某天在全家買到一款「堅果地瓜燒濃湯」，料多實在，又巧妙地將堅果、地瓜和玉米完美融合，讓他直呼真是撿到寶了，引起眾人討論。
原PO提到，他有次中午到全家買吃的，隨手拿了這款「堅果地瓜燒濃湯」，沒想到出乎意料地好喝，「真的是撿到寶！連同事小孩都大讚，真的非常好喝！非常建議你各位快去買」，他分享，打開包裝後會先看到一塊地瓜燒，底下的濃湯真材實料，滿滿的玉米粒和堅果搭配濃稠的湯底簡直完美。不過原PO也補充，因為是超商冷藏食品，所以濃湯表層還是會乾乾的，「不過整體以超商食物標準，我還是給滿分100分，就是有點小杯，許願出碗公版本」。
此文一出，吸引不少網友同感地表示，「我昨天帶回家用電鍋蒸，也覺得好好喝」、「真的好喝，我已經連續買兩天了」、「雖然加熱後堅果有點軟掉，但真的很讚，有地瓜很有飽足感」、「剛剛去買來喝，真的好好喝，超喜歡那塊地瓜燒，仔細看一下包裝，這竟然是國小營養午餐，也太好」。
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