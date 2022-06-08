好市多推「綠竹筍蔬菜沙拉」 網崩潰：這配菜超不討喜

美式賣場好市多時常推出新品，品項選擇相當豐富，吸引不少饕客嚐鮮。好市多日前推出「綠竹筍蔬菜沙拉」，不少網友也在網路上分享，因此掀起一波討論潮。

日前一名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，「綠竹筍蔬菜沙拉」一份299元，主打是夏日涼爽的開胃料理，內容物包含本省產綠竹筍、小黃瓜和進口綠蘆筍、新鮮切塊蘿蔓心、搭配日本黃金芝麻醬。原PO在貼文中寫道，「這個切盤這樣實在有點不討喜，有勇者挑戰過了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好吃，喜歡吃有嚼勁的這個超推薦，蘆筍和筍子超好吃」、「我覺得很適合減肥的我」、「很健康的感覺」、「清甜爽口的搭配，天氣變熱了，這樣搭配很讚」、「都是好吃又營養的蔬菜」、「我覺得很清爽好吃」。

另外，也有網友認為小黃瓜太多了，「這賣小黃瓜吧」、「這麼多小黃瓜，有想過綠竹筍的感受嗎？」、「綠竹筍不夠，小黃瓜來湊」、「小黃瓜比竹筍多」、「真的是用小黃瓜來充量的」、「這小黃瓜會不會太多」。