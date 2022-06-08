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好市多重新上架這款冰淇淋 他一次狂搬20盒：怕買不到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友最近到好市多買了20盒冰淇淋，讓網友看了看傻，「20盒…你家冰箱好大」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
一名網友最近到好市多買了20盒冰淇淋，讓網友看了看傻，「20盒…你家冰箱好大」。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美式賣場好市多販賣的品項多元又大量，「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」在去年推出後就造成民眾搶購，今年終於又再次回歸，一名網友分享他最近一次買了20盒，害怕之後會買不到所以先囤起來，「真的很怕買不到」，讓不少網友看了都傻眼，「吃完直接糖尿病」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享，好市多的「英式蜂巢狀糖塊冰淇淋」很難買，他去年夏天買了兩盒後就買不到了，一直處於缺貨狀態，這次出發前先打過客服問庫存數量後，得知還有300多盒就直接衝了，但他到現場看到冰櫃是空的，又不想買另一款藍色的冰淇淋來解饞，就求助賣場人員幫忙找貨，找到後便直接搬了20盒回家，「一次買起來可以撐完這個夏天了」。

網友紛紛留言，「不錯吃，只是很罪惡」、「哇，家裡冰箱好大」、「20盒…你家冰箱好大」、「前陣子才嗑掉兩盒，只是不知道下次去還有沒有，去年也是買了兩盒以後，去幾次都沒看到了」、「20盒是？有在開店吧，吃完直接糖尿病欸」。

不過，有許多網友都表示該品項過甜了，「太甜了，而且糖份甜到牙齒都會不舒服，常常吃，肯定會血糖過高的！」、「蜂蜜較甜，我愛藍盒+冷凍藍莓／草莓／芒果／桑葚都超好吃」、「藍色吃多奶味太重，蜂蜜吃多太甜。最好的方式是一個碗裡面，一半裝牛奶一半裝蜂蜜，絕妙好味，但是蜂蜜口味常買不到」、「黃色真的比較甜，吃多會膩，我愛藍色版，加上純黑芝麻醬，超好吃」、「這些吃完很可怕耶，覺得身體健康比較重要啦」。

好市多

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