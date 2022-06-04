逛超商驚吐3字「北部人聽都沒聽過」網喊：台中人才知道

一名網友從大學後就過著北漂生活，某天和朋友到7-11看到有賣裕毛屋的東西的時候，相當驚訝，沒想到身邊的朋友一臉疑惑，完全不知道「裕毛屋」是什麼，讓他好奇裕毛屋是不是只有台中人才知道的神秘日系頂級超市，不少網友也紛紛表示「真的沒聽過」。

一名網友在PTT八卦版以「超商看到裕毛屋，結果台北朋友都沒聽過」為題發文，他表示從大學後就北漂，最近在7-11看到有賣裕毛屋的東西，驚訝地脫口一句「哇，連裕毛屋都有賣」。

不過一旁的朋友聽到這三個字都一臉疑惑，完全不知道在講什麼，原po也解釋裕毛屋是一種高級超市，商品偏日系，原po表示，裕毛屋是小時候開眼界的地方，很多東西別的超市沒賣，只是有一點貴，前年疫情差點就倒了，好奇「裕毛屋是只有台中人才知道的神秘日系頂級超市嗎？」。

此文一出不少網友也紛紛喊，「聽都沒聽過」、「真的聽都沒聽過」、「台北人沒聽過」、「我也是工作後有往來才聽過這家」、「本來以為是餐廳，日本料理屋」、「剛剛去google才知道」、「我台北俗，真的沒聽過」、「南部人沒聽過」。

但也不少人說，「剛問台中同事，還真的知道耶」、「去過，店員很有禮貌欸，雖然東西都蠻貴的」、「小時候就覺得裕毛屋比較高級，現在也是」、「台中限定」、「是台中人才知道」、「以前台北也有店，但是最先收掉」、「只開在中部，所以在地人才知道」。

裕毛屋凱福登超市（YUMAOWU CAPTIAN）是台灣中彰地區一家生鮮超市，目前為單店據點模式，成立於1988年，以販賣自製生鮮商品及日本商品為主要特色，主攻高檔超市市場，目前僅於台中市西區設有一間分店，另有一間分店暫停營業中。

裕毛屋的商品以日系為大宗。 圖／讀者提供

裕毛屋發展高峰期，曾在臺北、中彰地區設有12間分店，亦曾進駐百貨開設門市。2003年日本稻毛屋因被併購，而決定撤資臺灣、釋出裕毛屋的股權，後由裕毛屋董事長謝明達全數買下，而使裕毛屋成為台灣本土超市。

2020年4月，因COVID-19疫情嚴重之故，裕毛屋凱福登超市公益店及崇德店暫停營業；2020年6月台中公益店重新開業。原崇德店土地售出給冠德建設，裕毛屋凱福登超市的據點僅剩公益店。