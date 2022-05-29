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哪款泡麵最能代表台灣風味？ 網點名3款狂讚「有特色」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友拋問「最能代表台灣的泡麵有哪些？」老饕點名「滿漢大餐」、「維力炸醬麵」、「統一肉燥麵」。示意圖／Ingimage
網友拋問「最能代表台灣的泡麵有哪些？」老饕點名「滿漢大餐」、「維力炸醬麵」、「統一肉燥麵」。示意圖／Ingimage

台灣泡麵種類超多，不論台式、日式、韓式泡麵都受到網友歡迎，日前有人好奇詢問「哪款泡麵可以代表台灣的泡麵？」對此，內行網友點出「3大代表」，直呼「吃起來超有特色的」。

一名網友在PTT表示，說到日本泡麵就會想到「合味道」，提到韓國拉麵，腦中第一個浮現的是「辛拉麵」，印尼泡麵也有「營多麵」，那在泡麵百家爭鳴的台灣，哪一款最具代表性？是一度讚、維力、阿Q、味味A，還是滿漢大餐？

對此，最多網友點名「滿漢大餐」，大讚「滿漢大餐珍味牛肉麵很好吃」，還有另外兩名則是「維力炸醬麵」跟「統一肉燥麵」，直言「我在國外唸書時，都用維力炸醬麵收買室友，比請他們吃飯還有用」、「維力炸醬麵是真的有特色」、「肉燥麵還是小時候的味道」、「統一肉燥是別國做不出來的味道」、「外國人比較喜歡維力和滿漢，滿漢有肉，會讓他們很驚訝」。

泡麵 拉麵

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