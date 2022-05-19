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全家麵包新品內餡麻糬滿溢 網大推「這吃法」鹹甜又軟Q

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO發現全家出了一款新的麵包，內餡包麻糬，加熱後十分美味。圖擷自Dcard
原PO發現全家出了一款新的麵包，內餡包麻糬，加熱後十分美味。圖擷自Dcard

近年來便利商店販售的品項越來越多元，為了滿足消費者的喜好，也會不時推出新品吸引民眾。日前一名網友便在「Dcard」發文分享全家便利商店的一款新麵包「QQ糬果」，內餡的麻糬給好給滿，加熱後吃還會牽絲，讓眾人看得口水直流。

原PO以「好吃到炸的全家新品麻糬麵包」為題發文，提到他今天才發現全家一款必買的麵包，「新出的常溫麵包，品名是『QQ糬果』，真的好好吃啊！」從圖片中可以觀察到麵包表層撒滿了起司粉，內餡搭配滿滿的麻糬，加熱之後麻糬還會爆出來，是視覺和味覺的雙重饗宴，「請務必要加熱！OMG真的有夠好吃！鹹甜鹹甜又Q軟」。

此文一出，立刻引來大批網友瘋狂討論，「我今天也有買欸哈哈哈，很好吃！加熱麻糬更QQ」、「看起來好好吃」、「這個超爆好吃，好想吃…但我現在在居隔」、「今天買來吃了，覺得沒加熱太甜了，會吃到很膩一直配水，留了一顆晚點再加熱吃看看」，不過也有人認為，「我覺得吃起來很普通欸，微波之後有比較好一點，但是沒有到好吃的地步」、「比較喜歡之前四季春麻糬麵包，可惜它壽命好短啊」。

此外原PO也提醒，好吃歸好吃，但這包熱量竟然將近400卡，「我吃一個然後瞄到熱量，默默將剩下的遞給同事，請記得吃一個就好，另外兩個請遞給男友、老公、吃不胖的同事或老爸」。

不少網友也表示，這款麵包加熱後，內餡會滿出來，吃起來更加Q軟。圖擷自Dcard
不少網友也表示，這款麵包加熱後，內餡會滿出來，吃起來更加Q軟。圖擷自Dcard

Dcard 便利商店

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