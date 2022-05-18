超商「最好吃飯糰」成絕響 網激推見10年前價格嘆：回不去了

超商御飯糰種類琳瑯滿目，成為許多民眾趕時間欲求果腹時的便利選擇。不過，說到大家心目中最神的御飯糰口味，不少網友都指向一款「7-11的絕版御飯糰」，在Dcard上也引起熱烈討論。

原PO表示，大概十年前自己最喜歡的超商御飯糰，就是「桃木燻雞御飯糰」，然而如今已絕版。網友們也紛紛附和，「最好吃沒有之一，回不去的口味跟價格」、「真的！這個口味最好吃」、「這是我國中的最愛」、「前陣子才跟朋友聊到」、「這超好吃，以前還只要18塊，根本就是神吧」。

另外，網友也分享幾款目前已下市的口味，當年也是大家的「心頭好」，「還有黑胡椒豬柳」、「還有培根蛋沙拉，那個時候一個15元而已，後來變成溏心蛋沙拉一個18元」、「那不知道有沒有人吃過唐揚雞口味的，我覺得超～好吃的」、「今年過年期間有出燻雞口味也很好吃」。

不過當年佛心的價格也讓網友大嘆，即使商品回歸，價格可能也不如以往，「漲到25元也沒有18元時好吃」、「就算回來應該也不會有當初的CP值跟好吃的感覺了」、「現在一個御飯糰，快要比當時的便當貴了」。