摩斯漢堡的紅茶必點？ 網友激推「加這樣」才對味

台灣速食業店家數量多，每家都想盡辦法吸引顧客上門，其中日本的速食品牌「摩斯漢堡」受到消費者喜愛，尤其「紅茶」可說是熱賣品項之一，日前有網友疑惑「摩斯紅茶到底好喝在哪？」對此，內行網友狂推「一定要加檸檬片」。

網友在PTT以「mos紅茶真的是必點的嗎」為題，指出摩斯漢堡被人稱為「紅茶店」，最近喝了不同分店的紅茶，發現只有一間喝的順口，其他間的紅茶「沒有茶味又太甜」，讓他好奇問「摩斯的紅茶到底好喝在哪？」

對此，網友一致建議他「加爆檸檬片，打包回家用」、「檸檬片必須的」、「一定要加檸檬片」，還有饕客曝升級奶茶版本，大讚「無糖加檸檬片，或是加奶精球都好喝」、「跟店員要2顆奶精，才是完整體驗」、「10年前真的是頂點，還會特地去單點紅茶」、「摩斯的茶包哪裡有賣？」。

但也有人認為「單喝不好喝，過譽了」、「比免費紅茶好喝一點點而已，麥香紅茶比較好喝」，另外有消費者表示「上週去購買時，店員說已經不給加檸檬片了」。