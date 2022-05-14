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蝦皮點開抽中超稀有券 網驚：神選之人

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO分享他在蝦皮APP抽中99元免運券，網友驚呆，直呼他是神選之人。圖擷自爆廢公社
原PO分享他在蝦皮APP抽中99元免運券，網友驚呆，直呼他是神選之人。圖擷自爆廢公社

疫情升溫，許多民眾改採線上購物，由於蝦皮購物平台提供不少免運優惠、折扣券，不少民眾都會選擇在該平台消費。有網友近期就分享，他在蝦皮APP抽中超稀有的免運券，而貼文一出後，令不少網友驚呆，直呼這東西比200元發票更難中，並稱原PO是神選之人。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享，他說自己第一次在蝦皮抽免運券，只見他貼出的截圖畫面，原PO是在免運寶箱中的今日中獎率加倍活動抽到99元免運券，而原PO也表示，他感覺特別幸運，因為他發票也已經好幾次沒有中獎，這次中獎後，購物車剛好有100多元的商品可以結帳。

貼文一出後，不少網友直呼羨慕，紛紛留言，「真有喔，從沒抽到過」、「第一次看到中的，看了超多人都說沒中過」、「原來是真的」、「我以為這只是點好玩的不會中欸」、「老實招來，你是不是官方派來的 」、「抽到都要覺得是騙人的」、「我抽了半年幾乎每天抽都沒中過欸」。

不過，有網友也說，「每周三都有免運的，不用抽」、「白金蝦以前一個月十幾張，現在只給四張還要等活動，折扣券比快篩還難搶到，一堆商品又因為手續費調升一直漲，現在蝦皮都只剩消消樂功能了」、「我銀蝦就有三張免運卷，早已不抽這個，之前每天抽一次都沒中過」、「這個每個月都會送幾張啊」。

蝦皮購物

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