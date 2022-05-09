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全聯冷凍炸物前三名是這些 網喊：快買不到了啦

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享她心中的全聯前三名冷凍區炸物，分別為大成海老炸蝦、老四川麻辣鹹酥雞與金牌脆薯。圖擷自我愛全聯-好物老實説
一名網友分享她心中的全聯前三名冷凍區炸物，分別為大成海老炸蝦、老四川麻辣鹹酥雞與金牌脆薯。圖擷自我愛全聯-好物老實説

全聯福利中心販售的不少冷凍炸物受到大家喜愛，有一名網友就分享她心目中的前三名，分別是海老炸蝦、麻辣鹹酥雞與金牌脆薯，並好奇其他人喜歡的冷凍炸物是什麼，話題引發網友們熱烈推薦，其中又以卜蜂雞軟骨、鹹酥雞與呱呱園地瓜薯條最為熱門。不過也有網友抱怨，「每次要去全聯找大家推薦的商品，每次都失望的回家」、「真的買不到耶」。

原PO在「我愛全聯-好物老實説」分享她心中的前三名冷凍區炸物是大成海老炸蝦、老四川麻辣鹹酥雞與金牌脆薯，「男友超愛吃炸的，自從有氣炸鍋，我都不讓他去買鹹酥雞了。炸上癮，求推薦！」

網友紛紛推薦卜蜂雞軟骨、鹹酥雞與呱呱園地瓜薯條，「鹽酥雞軟骨加辣然後來杯氣泡飲料有夠滿足」、「卜蜂的雞軟骨與鹽酥雞」、「卜蜂鹹酥雞非常好吃」、「卜蜂雞軟骨（回購無限次）」、「海老蝦小孩超愛」、「金牌脆薯不錯」、「海老蝦，推爆」、「卜蜂雞軟骨、懷舊雞腿酥（這個吃起來像排骨酥的味道，而且沒有骨頭）、呱呱園地瓜薯條」、「金牌薯條、呱呱園地瓜薯條」、「雞軟骨，地瓜薯條跟薯餅」、「雞軟骨不錯唷，回購好幾次囉，炸蝦似乎不錯耶，晚點來去看看有沒有！」、「呱呱園地瓜薯條也好吃，改天來買老四川的」、「雅芳薯條好吃欸」。

鹹酥雞

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