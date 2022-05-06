她跟風好市多芋頭內餡可頌 掰開一看傻眼：跟我開玩笑嗎？

好市多不僅有國內外各種優惠商品，熟食、糕點等也是搶手的熱門選項，一名女網友抱怨跟風買了一款有芋頭內餡的可頌，沒想到回家掰開一看內餡少得可憐，讓她超傻眼，直呼「跟我開玩笑嗎？」貼文引起眾人熱議。

女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼文表示，日前跟風在好市多買了一款近日很搶手的熱門商品「芋頭可頌」，想帶回家當早餐，沒想到掰開後卻發現裡頭的芋頭內餡卻非常的少，她還拿出1元硬幣在旁邊做比較，哀怨地說「我的芋頭餡在哪裡？這員工在跟我開玩笑嗎？太幽默了」。

照片讓不少人議論紛紛，「妳沒說還以為是原味」、「我覺得還是要客訴一下，要求品質改善」、「真的品管差勁」、「我也是買到沒餡的」、「這應該可以退吧？」、「終於有人贏我了，我欣慰了一點，我那天的芋頭餡只有一口，大概10塊大小」、「在哪間買的，避雷店」、「妳是不是買的是原味的？」、「空包彈機率高，我也買兩次這樣沒內餡」、「這是類可頌啦」。

不過也有人分享自己買到的多餡可頌，「我昨天中壢店買的，芋頭餡會爆餡」、「可以去中和店買，料多實在，還會邊吃邊滴」、「我上次買，兩種口味的餡料都很多～冷藏完還是蠻好吃，看來品質不太一定」、「我上禮拜在汐止店買，芋泥很多，兩種口味都好吃」、「妳運氣真的比較不好，我買了四次，每次內餡都好多」、「我昨天買的咬下去會爆漿說」。

之前就有其他人也是在好市多買到空心可頌，該名苦主買的是「卡士達」與「芋頭」兩種口味，但卡士達可頌裡面同樣也是沒有豐富餡料，讓她自嘲「怎麼知道我在減肥？」貼文也引起不少人討論。