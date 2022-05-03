找到用途了！全聯公仔搖身變浴室神物 網笑翻：淪為扛牙刷的

先前全聯和漫威聯手推出復仇者聯盟系列公仔，掀起一波蒐集熱潮，但卻不斷傳出公仔外型出包的慘劇，因此被網友們戲稱是「復醜者聯盟」。然而近日有網友分享，「終於找到公仔的真正用途」，引起網友們熱烈討論。

該名網友在爆料公社貼出一張照片，只見他將兩隻全聯公仔吸在浴室鏡子上，讓公仔與鏡子呈現90度直角，接著將牙刷插入兩隻公仔中間，瞬間就成為了「牙刷架」，讓原po笑說「終於找到全聯漫威使用說明書」。

文章一出，網友們紛紛留言，「漫威英雄：想不到有一天…我們會淪為扛牙刷的」、「世界英雄被我們大家玩弄於股掌中」、「英雄無用武之地？」、「牙刷隊長」、「全聯真的用心良苦」，也有人分享，「我女兒都拿來玩釣魚，用瓶蓋撈也能玩超多」、「曾經貼在引擎蓋上，跑高速還不會飛走」、「我們家的拿來架晾寵物牙刷」。