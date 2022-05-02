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他在好市多買到泰式神醬「加肉粽超搭」 網友自創混合4沾醬更有味

聯合新聞網 / 綜合報導
網友推薦這款沾醬很適合配粽子。圖／取自臉書
網友推薦這款沾醬很適合配粽子。圖／取自臉書

下個月就是端午節，許多人喜歡在端午節前後吃粽子，有網友推薦，美式賣場好市多販售的一款調味料「THAI泰式辣椒醬」非常適合做為肉粽沾醬，其他網友直呼「這款醬料超百搭，是萬用醬」。

有網友在臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說貼出一張「THAI泰式辣椒醬」的照片，並表示「推一下，這個加肉粽超百搭！」

根據好市多官網顯示，該款商品為THAI泰式辣椒醬，使用自然熟成辣椒及大蒜、不含麩質、適用於沾醬或拌炒、天然香料提味道地甜辣口味、可輕鬆享用泰式風格料理。

其他網友紛紛留言「炸魚塊沾泰式辣椒醬也好吃」、「這是萬用醬」、「超百搭」、「建議使用過後，瓶口擦一下，不然下次要使用時，瓶蓋會因為沾黏醬汁而不容易開瓶」、「紅龍雞塊的好夥伴」、「記得擠點新鮮檸檬汁」、「大推搭炸物」。

還有網友推薦好吃做法及產品，留言「東泉辣椒醬一份、日式胡麻醬一份、老螺辣椒醬半份、蒜蓉醬油半份混合均勻之後拿來沾東西，個人覺得超讚的！」、「還是老字號的愛之味甜辣醬好吃」、「在地台中人只推東泉辣椒醬」、「東泉以外的甜辣醬都是邪魔歪道」、「肉粽就愛搭愛之味甜辣醬」。

不過網友也提醒這款沾醬比較甜，有人留言「我是覺得有點甜了，不會辣」、「這個吃多真的沒法度，甜到反胃」、「真的太甜了」、「這個要再調味，加蒜蓉、辣椒去弄涼拌菜」。

好市多 端午節 粽子 Costco

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