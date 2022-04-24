7-11超強甜點現身 饕客大讚：小七甜品No.1

便利商店甜點越來越厲害了，7-11最近與烘焙師呂昇達合作推出焦糖肉桂捲，網友讚嘆，「小七目前為止最好吃的甜品」。

原PO在PTT上以「7-11焦糖肉桂捲／香草小泡芙」為題發文分享，在萊爾富推出肉桂捲後7-11也出現肉桂捲了，「小七的肉桂捲走黏黏路線，剛加熱後麵包體是比較偏軟，肉桂味也算重，不過萊爾富的比較辣一點」，上面撒上的核桃有一點苦味，加上焦糖醬還算不錯，只是比萊爾富貴很多。

另外一款則是香草小泡芙，也就是冰淇淋小泡芙，「一包有6顆，差不多比以前全家出現過的小泡芙略大一點，裡面是飽滿的香草冰淇淋奶油，我個人是還算喜歡這種香草冰淇淋餡」，但是容易沾染冰箱其他味道，如果買了丟冷凍庫再吃，也許要留意是否會沾上冰箱味道。

網友也推了7-11另一款新甜點「香草小泡芙」，「裡面是飽滿的香草冰淇淋奶油，我個人是還算喜歡這種香草冰淇淋餡」。圖擷自 PTT

網友紛紛留言，「這款肉桂捲之前在i預購熱賣，應該推出有兩個月了」、「肉桂捲看起來也太好吃」、「泡芙推推」、「我覺得用微波比較好吃，氣炸麵包體容易偏乾」、「我家這邊的是放在冰品櫃上方，不是微波食品櫃」、「有減10元的優惠，不過要先線上支付就是了」、「喜歡肉桂捲，覺得還不錯，小七目前為止最好吃的甜品」。