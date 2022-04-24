聽新聞
test
0:00 / 0:00
7-11超強甜點現身 饕客大讚：小七甜品No.1
便利商店甜點越來越厲害了，7-11最近與烘焙師呂昇達合作推出焦糖肉桂捲，網友讚嘆，「小七目前為止最好吃的甜品」。
原PO在PTT上以「7-11焦糖肉桂捲／香草小泡芙」為題發文分享，在萊爾富推出肉桂捲後7-11也出現肉桂捲了，「小七的肉桂捲走黏黏路線，剛加熱後麵包體是比較偏軟，肉桂味也算重，不過萊爾富的比較辣一點」，上面撒上的核桃有一點苦味，加上焦糖醬還算不錯，只是比萊爾富貴很多。
另外一款則是香草小泡芙，也就是冰淇淋小泡芙，「一包有6顆，差不多比以前全家出現過的小泡芙略大一點，裡面是飽滿的香草冰淇淋奶油，我個人是還算喜歡這種香草冰淇淋餡」，但是容易沾染冰箱其他味道，如果買了丟冷凍庫再吃，也許要留意是否會沾上冰箱味道。
網友紛紛留言，「這款肉桂捲之前在i預購熱賣，應該推出有兩個月了」、「肉桂捲看起來也太好吃」、「泡芙推推」、「我覺得用微波比較好吃，氣炸麵包體容易偏乾」、「我家這邊的是放在冰品櫃上方，不是微波食品櫃」、「有減10元的優惠，不過要先線上支付就是了」、「喜歡肉桂捲，覺得還不錯，小七目前為止最好吃的甜品」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言