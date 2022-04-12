好市多隱藏美食 網友大讚：烤過加熱狗、起司超好吃！

許多人對寶雅的印象，或許以販售彩妝保養品或是生活用品居多，但其實還有其他令人眼睛為之一亮的商品。日前有網友分享他在寶雅挖掘到的美食，且建議眾人「下次逛的時候就可以多買一些帶回家慢慢享用了」。

2022-04-12 18:02