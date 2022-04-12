好市多隱藏美食 網友大讚：烤過加熱狗、起司超好吃！
美式賣場好市多販售各種產品，最近網友發現冷門食品「冷凍地中海起司番茄薄餅」很好吃，尤其「烤過之後，灑上一點黑胡椒」超對味，內行網友還分享多種搭配，包含「加熱狗、起司、乳酪粉」層次感會更豐富。
網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，推薦「冷凍地中海起司番茄薄餅」，她說：「這款產品在好市多滿冷門的，有次買了一盒吃看看，回家烤過發現味道很好」，很適合招待朋友時，拿出來當配茶閒聊的點心，尤其撒上胡椒粉，吃起來更美味。
底下有吃過的網友也大讚「喜歡這款」、「買過2次，我們全家都喜歡」、「上次現場試吃後，好吃就馬上買了」、「這個超適合當下午茶點心吃」、「要低調，不然會被秒搶光」，還有人分享適合的配料，「我會自己加起司」、「我習慣上頭再放上好市多蝦仁一起烤，感覺更對味」、「烤完灑一堆帕米桑乳酪粉」、「加熱狗跟起司烤過超讚」、「一個當早餐會吃超飽，cheese很多也很有味道」。
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