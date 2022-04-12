萊爾富Logo暗藏小祕密 眼尖男驚呼：活了20年才發現

一名男網友日前發文表示，他某天盯著萊爾富的Logo時，發現原來「萊爾富」三個字竟全都是對稱字，令他驚呼「活到20歲才發現」，文章一曝光，馬上引發熱烈討論，許多網友也相當訝異，直呼這根本是「世紀大發現」。

該名男網友在Dcard分享，日前他盯著萊爾富的招牌時，意外發現Logo中的「萊爾富」三個字型，每個字的結構竟左右對稱，令他好奇心大發，回家後立刻上網搜尋，才得知原來萊爾富超商是屬於光泉集團旗下企業。

文章一出，許多網友也超震驚，「哇！我要去告訴我媽媽這個天大的秘密」、「有趣板不廢啦，真的第一次發現欸」、「中文字的奧妙」、「全宇宙最驚人的事」、「哇嗚太酷了吧，還真的從來沒去特別注意過這種事欸」、「世紀大發現」，還有網友發揮創意行銷，建議萊爾富可以舉辦「剪紅紙活動」。

另外，文章底下也有網友補充，其實還有許多知名店家的Logo也是採用對稱圖樣，例如王品、貢茶、鼎泰豐，還有星巴克的女神Logo等等。