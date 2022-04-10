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買全家霜淇淋拿到這支湯匙 店員承認是限量版
全家便利商店不時會推出新口味的霜淇淋，有一名網友最近就分享她買了日安紅濃茶歐蕾霜淇淋，發現自己拿到了限量版湯匙！引網友羨慕不已地說，「店員給我白色塑膠湯匙欸！」
原PO在「全家便利商店 ／7-11 超商新品＆好物分享區」分享她在全家買了日安紅濃茶歐蕾霜淇淋，都快吃完了才發現湯匙上也有玄機！她也說，「上次詢問店員有沒有湯匙，店員就直接給了，所以應該看店家吧，湯匙弄乾淨後現在在家供著」。
網友紛紛留言，「我用杯子裝給的是塑膠湯匙」、「店員給我白色塑膠湯匙欸！」、「店員說湯匙是限量的，我也沒拿到」、「我沒有湯匙」、「咦！我都沒拿過湯匙」、「我也沒湯匙」、「有拿過～但是在別間店拿到的就是普通的塑膠布丁湯匙了」、「為什麼我買2家都沒給」、「我去的店員說湯匙是杯裝的才有附，但是既然有問就給了一支」、「湯匙店舖送完就沒了」。
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