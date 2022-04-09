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好市多推雙口味「可鬆麵包」 網友搶購狂買9盒：太罪惡

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多一出新款麵包，立刻引起臉書社團成員熱烈討論，更有網友直接衝去買了九盒。圖擷自Facebook
好市多一出新款麵包，立刻引起臉書社團成員熱烈討論，更有網友直接衝去買了九盒。圖擷自Facebook

美式賣場好市多販售各式各樣的生活用品、餐點，麵包系列時常推陳出新，更是賣場中的明星商品。日前好市多推出綜合卡士達可鬆（可頌）麵包，外層烤到金黃酥脆的麵包表皮，搭配濃郁芋頭餡和牛奶卡士達醬，吸引許多網友前往搶購，讓眾人直呼：「太罪惡！」

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼文，他表示下午看到群組朋友分享這款新麵包，晚上就立刻跑去買，「一口氣連同群友的買了九盒，已經有人吃了，說下禮拜要回購」，他也貼出好市多的「綜合卡士達可鬆麵包」商品照，笑稱實在太貼心，還有附上超吸睛的麵包剖面圖，讓顧客一窺可鬆麵包加好加滿的內餡。

此文一出，立刻引來眾多網友熱烈回響，「這個太胖了」、「這個我會想試試」、「感覺很好吃」、「看起來邪惡又美味」、「感覺一個也太大了吧」、「奶油看起來很棒，芋頭搭可頌適合嗎？」、「真的會胖死」、「卡士達看起來很優」、「我覺得剛好，整個吃完不會很膩」、「剛剛試吃真的好吃又不甜」、「芋頭綿密好吃，卡士達牛奶口感也不錯，邪惡可怕的美味」、「不爭氣的拿了一盒」。

一盒中有大大的六塊麵包，據網友所言，一次吃一個不會太負擔。圖擷自Facebook
一盒中有大大的六塊麵包，據網友所言，一次吃一個不會太負擔。圖擷自Facebook

麵包 好市多 Costco

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