他悲喊拿到「落枕公仔」兒爆哭 網一看笑：這隱藏版啦

先前全聯和漫威聯手推出復仇者聯盟公仔，颳起一陣風潮。日前一名網友前往全聯消費，卻拿到一個「落枕公仔」，讓他兒子大哭，網友急著PO網詢問有什麼方法可以把公仔的頭扳正。

網友在「爆怨公社」發文提到，他拿到全聯公仔回家打開後，卻意外得到一個歪頭版的「落枕公仔」。他的兒子看到後，堅持將公仔的頭扳正，但因為已定型，所以徒勞無功，兒子在一旁爆哭，原PO也不知該如何是好。

許多網友留言替他想解方，「跟兒子說，這是復仇者聯盟的分隊，落枕者聯盟的隱藏版角色歪頭隊長，很稀有耶」、「可以換，我之前也拿到一個落枕的，我去全聯換了」、「你要很開心並驚訝的跟他說這是隱藏款，能抽到這款是很幸運的，一般人還沒有」、「拿吹風機吹，不要靠太近」、「泡一小段時間的熱水再掰看看」、「不好意思我笑出來了，真的很抱歉，但跟他說公仔在想事情，小孩有時必須要用善意的謊言乎（唬）弄過去」。

也有部分網友幽默回覆該帶公仔去「整骨」了，「打控八控控約時間去喬一下」、「找推拿師傅」、「拿去給可愛喬骨島診所治療」。