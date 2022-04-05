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他逛好市多遇杏仁果飲試喝急逃 阿姨開課：不是那個杏仁啦

聯合新聞網 / 綜合報導
網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書
網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書

杏仁味道獨特，每個人對杏仁的感受也都相當兩極，有網友近日逛美式賣場好市多時遇到產品試飲，卻發現是「杏仁果飲」，平時最討厭杏仁的他急忙離開，結果試飲阿姨告訴他「這個杏仁不是那個杏仁啦」，讓他直呼上了寶貴的一課。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他4日逛好市多時遇到產品試飲，便跟上去湊熱鬧，一看竟是平時最討厭的「杏仁」果飲，讓他急忙閃開，害怕聞到杏仁味，連忙告訴試飲阿姨自己不敢喝杏仁。

想不到試飲阿姨告訴他「這個杏仁不是那個杏仁啦」，阿姨解釋，「杏仁茶的杏仁跟杏仁果飲的杏仁是不一樣的東西啦！杏仁果飲的『杏仁』是『堅果』，不是杏仁！」

該網友直呼「我真的被試飲阿姨給上了寶貴的一課！這名字到底是誰取的，這個杏仁又不是那個杏仁，為什麼又要叫做杏仁，這樣這個杏仁果飲不就會被誤以為是那個杏仁嗎？會不會其實只有我不知道？」

其他網友留言「我看了這篇才知道杏仁茶的杏仁跟堅果那個杏仁是不一樣」「、管他什麼仁，忍不住排隊試喝，才發現這個仁超好的喝，帶回家慢慢忍著喝」、「的確是兩種不同的杏仁，阿姨沒說錯」、「我還想說杏仁果很好吃，為什麼磨成粉就臭臭的，原來不一樣喔」、「好饒舌，長知識了」。

林俐岑營養師表示，杏仁茶是使用「南杏」製成，是一種中藥材，有止咳平喘、潤腸通便之效，與「杏仁果」製成的杏仁奶完全不同。

網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書
網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書

網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書
網友逛好市多遇到杏仁果飲試飲。圖／取自臉書

好市多 Costco

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