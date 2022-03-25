糖葫蘆進軍小七 網瘋搶「沒預購買不到」

糖葫蘆是許多人的兒時回憶，去逛夜市、老街時買上一支，冰脆的糖衣搭配水果一口咬下，簡直是螞蟻人的天堂！沒想到這款古早味的甜點現在竟然在便利商店就能買到，7-11再次進化，開始販售「番茄糖葫蘆」，吸引大批網友預購嚐鮮。

一名女網友在臉書社團「7-11全家 各超商新品資訊共享」分享，7-11這款糖葫蘆一支35元，糖衣裡頭包裹大顆番茄，「吃起來還不錯」，是店家的熱門產品，「店長說每次進貨一公告，就會馬上被訂光」，讓有幸搶購到的原PO大呼「實在太幸運」！

部分網友認同大讚，「上星期有吃，還不錯，蠻像外面賣的」、「好吃，已經買了6支來吃了」、「哇這不能讓兒子看到」、「我覺得這個還比夜市的好吃」、「我覺得好吃，吃之前可以丟冷凍兩小時，拿出來吃不黏牙」、「根本不買不到啊！太搶手」、「7-11竟然有糖葫蘆」。

不過也有吃過的人認為不優，「我吃起來感覺糖衣跟番茄是分開的感覺，雖然也不錯啦，就嘴饞，方便買」、「覺得不好吃，夜市賣的糖葫蘆比超商的好吃許多，還大支，也沒看到那麼多人買」、「不知道是不是因為放太久，沒有脆脆的糖衣，整個都融化變成濕濕的，裡面的番茄也沒什麼特別」、「這不是糖葫蘆，鳥梨才是」、「我覺得沒有很好吃，外殼有點偏軟，會黏牙」。