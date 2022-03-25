這一國泡麵零食太強 他直言「打爆台灣商品」引激辯

能省錢又能填飽肚子的東西，許多人第一想到的通常都是泡麵，但泡麵種類越來越多，就連國外也來搶一杯羹。有網友直言韓國的泡麵、零食已經在台灣市場搶灘成功，「超市超商的韓國進口零食泡麵都越來越大區，已經說明一切了吧」，不過有人認同原PO看法，也有人認為台灣泡麵零食不輸國外。

原PO在PTT以「韓國的零食泡麵是否已經屌打台灣了？」為題寫道，韓國泡麵麵條比較粗，口感也比台灣泡麵好又耐泡，配料有些會先放好，包裝設計上好撕好用，讓他對韓國泡麵印象大大加分。至於韓國的零食，原PO不諱言地說「去超商買韓國進口爆米花、巧克力餅乾、奶油餅乾，還有巧克力，直接打爆台灣的商品」。

儘管韓國的泡麵零食畢竟還是進口貨，在價格上比台灣的還要貴一些，但原PO不以為意，仍然願意買單，「即使韓國的零食泡麵可能會貴台灣的商品50%以上，我還是只想買韓國的，感覺台灣的東西根本停滯20年以上，甚至還會退步變難吃」。

不少人對於原PO看法也很有同感，「確實，台灣了無新意」、「台灣有肉的泡麵都比便當貴了，根本不想買」、「日本屌打台韓，台只賣舊款不思進取，韓只有辣」、「韓國泡麵份量足」、「韓國泡麵至少不會一堆油」、「吃過韓國泡麵後才知道台灣泡麵多噁爛」、「韓國的麵體真的份量夠也吃得飽，台灣真的…唉，是要我一次吃兩包的意思嗎？」、「麵體真的海放台灣」。

不過也有網友不認同，「習慣口味吃膩而已，國外也是會瘋台灣零食泡麵」、「台灣滿漢大餐有紅到韓國」、「泡麵就見仁見智，台灣有些配方有改吧，而且韓國泡麵不能算方便」、「零食我覺得還是我們的比較好吃啦」、「韓國泡麵口味吃來吃去幾乎差不多就是辣而已，沒有明顯的變化，韓國零食只有少數特別，日本跟台灣零食變化才多」。