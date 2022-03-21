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萊爾富不只取貨強 網推「這兩樣微波食品」勝出其他店

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友好奇「萊爾富有值得回購的微波食物嗎？」引起許多網友大推萊爾富的麻婆豆腐蓋飯與青醬義大利麵。示意圖／ingimage
一名網友好奇「萊爾富有值得回購的微波食物嗎？」引起許多網友大推萊爾富的麻婆豆腐蓋飯與青醬義大利麵。示意圖／ingimage

萊爾富是許多人認為取貨服務較強大的便利商店，不過除了取貨厲害，它還有兩樣低調微波食品讓眾人大讚「只吃他們家的」。一名網友最近就分享她之前就知道萊爾富的七里香與麻油糯米雞飯糰很受歡迎，但想知道有沒有其他好料？

原PO在PTT上以「萊爾富有值得回購的微波食物？」為主題分享，她最近工作外宿，附近只有萊爾富，想買宵夜卻不知萊爾富有什麼好料，但她之前看過別人的開箱，「他們推薦的麻油糯米雞飯糰和碳烤珍珠七里香還不錯。」

網友紛紛留言，「之前有款梅干扣肉飯糰也超讚」、「麻油雞系列」、「麻油雞飯糰和四神湯」、「麻油雞飯糰，之前蠻常買炭烤翅小腿」、「唯一推七里香」、「會特地去買的就七里香」、「七里香跟蔥油餅」、「蔥油餅跟四神湯」。

許多網友都大推萊爾富的麻婆豆腐蓋飯與青醬義大利麵，「好幾年前的麻婆豆腐蓋飯，現在有沒有改版變差就不知道了」、「麻婆豆腐好久沒吃了不知到現在還有嗎？」、「之前的麻婆豆腐真的好吃！還有某個青醬義大利麵我也覺得不錯」、「松子青醬義大利麵好吃」、「我都吃他們家的青醬義麵」、「青醬義大利麵！同推七里香」、「只吃麻婆豆腐」。

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