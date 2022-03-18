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星巴克珍食7折省很大 網提醒：想買到有訣竅
連鎖咖啡店競爭激烈，而身為咖啡巨頭的星巴克肯定是不少人心中的首選，但價格卻也相對其他店家高。近日，有網友意外發現，星巴克多了一項新規則，結帳時餐點直接被打了七折，讓她驚呼「整個感覺賺到了！」。
該名網友在Dcard分享，「今天晚上久違地去了一下星巴克買小點心吃，結帳的時候想說怎麼比較便宜，發現原來它過了晚上7點之後竟然也有珍食7折耶！查了一下發現好像是今年開始實施的，還是其實大家早就知道了？整個感覺賺到了！」。
文章曝光，網友們紛紛表示，「高鐵站的星巴克珍食七折的品項蠻多的，都買一杯咖啡坐到七點以後再點食物」、「剛實施我就衝去買了，真的很讚，很喜歡這個方式」、「第一次知道！」、「好讚！以後閒閒就去蹲一下好了」，也有網友提醒「不是全品項都有喔～要買的人要注意」。
據了解，星巴克這項「珍食計畫」是從今年的1月1日開始實施，各實體門市所銷售、當日凌晨即過賞味期限的指定食品，包括三明治、麵包、點心、部分烤盅類食品、及現烤專案類食品將於當日晚間七點後以七折販售，其目的在於減少食品浪費，減低碳排放量。
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