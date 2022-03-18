星巴克珍食7折省很大 網提醒：想買到有訣竅

連鎖咖啡店競爭激烈，而身為咖啡巨頭的星巴克肯定是不少人心中的首選，但價格卻也相對其他店家高。近日，有網友意外發現，星巴克多了一項新規則，結帳時餐點直接被打了七折，讓她驚呼「整個感覺賺到了！」。

該名網友在Dcard分享，「今天晚上久違地去了一下星巴克買小點心吃，結帳的時候想說怎麼比較便宜，發現原來它過了晚上7點之後竟然也有珍食7折耶！查了一下發現好像是今年開始實施的，還是其實大家早就知道了？整個感覺賺到了！」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「高鐵站的星巴克珍食七折的品項蠻多的，都買一杯咖啡坐到七點以後再點食物」、「剛實施我就衝去買了，真的很讚，很喜歡這個方式」、「第一次知道！」、「好讚！以後閒閒就去蹲一下好了」，也有網友提醒「不是全品項都有喔～要買的人要注意」。