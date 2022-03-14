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超商咖啡易外漏 只要跟店員「多講一句」有解決妙招

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友指出超商咖啡杯的蓋子很容易讓內容物外漏。示意圖／ingimage
一名網友指出超商咖啡杯的蓋子很容易讓內容物外漏。示意圖／ingimage

許多人在上班或上課前習慣到便利商店買一杯咖啡，一名網友最近分享，超商的咖啡杯蓋子設計不良，內容物都會在騎車時灑出來，因此她便提出解決妙招，引起網友大讚。

原PO在「全家便利商店 ／7–11 超商新品＆好物分享區」發文表示，剛買完的飲料都會在騎車時噴灑出來，「咖啡噴出來真的超麻煩」，所以她後來都要求便利商店店員冰塊另外給，這樣水位較低可防止騎車時飲料濺出來。

網友紛紛留言，「真的行嗎？！我也有這困擾」、「可以請店員不要加冰塊，然後把冰塊帶回家自己加」、「全家的蓋子真的不知道怎麼一回事，每次買每次外漏，就算拿在手上也是一樣，要不是個人覺得美式比小7的好喝，光那個蓋子會外漏就不會想買」、「全家咖啡杯蓋真的每次騎車必噴，不管怎麼防禦都是會漏，店員自己也說他們杯蓋有問題」、「我現在冰咖啡都是請店員冰塊另外給，回家慢慢加，咖啡不會一下就變淡」、「好方法，下次也要這樣！」。

不過也有網友提醒「有的店家不願意另外給，所以要看店家」、「有遇過店員說，這樣有衛生疑慮不讓我帶走（冰塊）」、「其實是看各家店員，大部分會通融，但不行也不要強人所難，他們有SOP的流程」。也有不少網友建議「自備環保杯」，因為不但可以折三元，也不用擔心會噴出來。

咖啡 便利商店

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