超商「隱藏版服務」多一項 網驚：連洗衣機都搬進去了

生活越來越離不開超商了！台灣超商服務多元，店員常被戲稱「精通十八般武藝」，現在又有人分享全家便利商店新的「隱藏版服務」，讓許多網友直呼「果然全家就是我家」。

一名網友在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品&好物分享區」貼出自己在全家洗衣服的照片，並寫道：「在全家洗衣真的很方便，但遇到衣服已經洗好的人，又不拿，真的很氣！等了30分鐘！」許多人才知道，原來全家竟有「內建」洗衣機的門市，「我知道全家有洗衣服的服務，但第一次看到洗衣機在門市」、「他們還有什麼事不會的？改天會不會有快炒？」、「照這速度，很快全家可以當百貨公司逛了」、「全家太萬能了」、「全家真的是我家的概念，洗衣機也搬進全家了」。

也有其他體驗過的網友分享心得，指出不但可使用APP事先查詢是否有空機，洗完之前還會發送簡訊通知，連洗衣精都不用自備，「全家洗衣服很方便，洗衣精不會讓我覺得刺鼻味」、「使用前用APP查詢是否有空檔，超級方便，時間到再去取衣服，或是在店裡喝個咖啡滑手機，衣服就好了」、「淡水有看到過，其實挺不錯的，旁邊有座位區跟折衣服的檯子」。

圖／擷自全家便利商店APP

至於前一位客人洗完遲不取回衣物的情形，機器上也貼有告示，下一位使用者可直接把衣物放到門市提供的籃子裡。

事實上全家自3年前起就陸續開設自助洗衣複合店，以「免空等、免投幣、免投皂」為號召，目前全台有5縣市、共17間門市提供該項服務。除了全家之外，萊爾富也有跟連鎖業者合作，在特定門市設置自助洗衣機，超商此舉無非是希望來洗衣的客人能順便在店裡消費。