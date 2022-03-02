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打高端出國受阻怎辦？ 陳時中曝「兩種解方」

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她到好市多購物必自備「這項物品」 網讚：專業購買人

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多熟食區的包裝不夠緊密，常被消費者抱怨，有網友建議可以自備膠帶黏貼，避免合食物散落。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》
好市多熟食區的包裝不夠緊密，常被消費者抱怨，有網友建議可以自備膠帶黏貼，避免合食物散落。圖擷自《Costco好市多 商品經驗老實說》

美式賣場好市多販售品項眾多，其中熟食區的美食也常吸引許多人特地前往購買。近日有網友分享到好市多購物經驗，除了帶錢之外，一定會自備寬膠帶，避免發生熟食「落跑」慘案。貼文一出，眾人大讚「專業購買人」。

一位網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》發文寫道，之前到好市多購買壽司、手工餅乾，因為熟食品的包裝盒蓋容易脫落，很不幸地發生了「食物落跑」慘案，但經一事長一智，之後再到好市多購物時，除了會帶錢、帶卡、帶保冷袋外，還會再自備寬膠帶，拿取熟食區的食物後，馬上用膠帶黏貼包裝盒，才放到購物車裡，不必擔心食物再度出走。

貼文一出，網友紛紛留言大讚「專業購買人」、「太聰明了」、「沒想到還有人跟我一樣自帶膠帶耶！」、「果然高手在民間～」。還有不少網友分享慘痛經驗，「真的需要寬膠帶，我也落跑過壽司跟XO炒飯」、「我的沙拉曾經撲街」、「我也拿過草莓掉滿地」、「我是結帳後紅豆大福全班同學跑出來變成在地美食。幸好好市多給我全新的一盒」。

另有資深會員表示，「好市多有膠帶啊」、「在磨豆機旁他們有放，膠帶跟繩子，不用自己帶」、「去磨豆機旁邊封就好～我也是翻了幾次才學乖的」、「不然可以帶釘書機，比較輕巧」、「我帶大條的橡皮筋」。

好市多

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