水餃控必收！網路人氣前7大冷凍水餃品牌排行榜出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近六個月內「冷凍水餃」話題的網路聲量表現，帶您了解有關於冷凍水餃的網路聲量討論，以及網友對各口味的評價。

無論是想要當晚餐、放假不想煮飯，或是月底想要節省開銷，方便、易煮的冷凍水餃都是許多家庭冰箱的常備品。市面上冷凍水餃品牌琳瑯滿目，推出的口味更是百百種，一起來看看網友推薦的冷凍水餃品牌、口味有哪些吧！

「台糖」豐富內餡引關注 「及第」水餃皮紮實又Q彈

觀察網友熱議的冷凍水餃品牌，可發現「台糖」聲量高居第一，因調味適宜、豐富的內餡受到網友喜愛，許多購買過的網友表示「高麗菜跟豬肉比例平均，調味對我來說蠻剛好的，不會太鹹太油」、「台糖的水餃是比較小顆那種，一口一顆剛剛好，不過內餡很多汁」。同樣因內餡受到關注的還有人氣品牌「及第」，紮實的水餃外皮也讓不少網友大讚「（及第）水餃皮Q彈不破，飽滿好吃」，就有網友將兩者拿來評比，表示「喜歡皮薄肉紮實的可以選及第手工水餃，喜歡皮有口感一點可以選台糖手工水餃」。

熱議7大冷凍水餃 網絡聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

而具有多家連鎖分店的「八方雲集」，則因豐富的口味受許多網友關注，穩定的水餃品質更廣受網友好評表示「推薦買八方（雲集）的冷凍水餃，比市架上的水餃好吃料多」，但也有網友反推「覺得八方皮有點厚，不過可能是怕破掉吧」，表示「八方雲集」的水餃外皮較其他品牌厚，喜歡皮薄的民眾可以先避雷。

此外，重新上市的「灣仔碼頭」也是網友關注的焦點，以口味較重的內餡為特點，其特殊口味如「辣子雞」也備受網友們的喜愛，如今再度回歸，讓曾購買過的網友紛紛表示「水餃內餡本身味道偏重，但因為我自己是不醬派所以覺得灣仔（碼頭）特別好吃」、「很喜歡吃灣仔碼頭的辣子雞水餃，辣辣的口感很特別」。

「韭菜水餃」是老饕的最愛 「鮮蝦」成內餡鮮甜關鍵

市售的冷凍水餃種類繁多，為了脫穎而出各家業者紛紛絞盡腦汁，研發出更多創新口味、餡料。但也有不少網友認為經典的「韭菜」、「高麗菜」口味還是最好吃，其中就有網友表示「韭菜絕對是老饕的最愛！唯一缺點是殘留口腔的味道太重」、「適量的韭菜可以襯托肉的鮮甜」，認為韭菜是襯托水餃鮮味的重要角色，而喜愛「高麗菜」口味的民眾則認為高麗菜豐富了水餃內餡的口感，就有網友表示「最喜歡高麗菜脆脆口感的水餃」。

網友熱議前5大冷凍水餃口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，「鮮蝦」口味也是榜上有名，鮮蝦所帶來的自然鮮甜，為水餃的湯汁增色不少，鮮甜美味的好味道讓許多網友直呼「鮮蝦的鮮味搭配豬肉的飽滿肉汁，堪稱完美絕配」、「蝦仁彈牙有嚼勁，讓湯汁更鮮甜甘美」。

冷凍水餃不但好吃還方便料理，更有許多口味可以選擇。還沒有決定晚餐要吃的什麼的話，可以參考網友們的意見，選擇喜歡的品牌與口味，用熱騰騰又美味的水餃填飽肚子吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》