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韓國YouTuber與全家聯名賣「大飯糰」 網友評價超兩極

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認為吃到的實體飯糰和YouTuber「金針菇」的開箱影片有差異。圖擷自YouTube
網友認為吃到的實體飯糰和YouTuber「金針菇」的開箱影片有差異。圖擷自YouTube

居住在台灣的韓國YouTuber「金針菇」在台讀書多年，一口流利的中文和自然不做作的性格吸引大批粉絲喜愛，為了將韓國好味道分享給台灣，她創立了自己的品牌「金家ㄟ김씨네」。該品牌近期與全家聯名，推出三種口味的「大飯糰」，於全台全家門市銷售，許多網友立馬嚐鮮，但網路上卻有兩種截然不同的評價。

有網友在「Dcard發文表示，一顆45元的大飯糰比一般御飯糰份量大，泡菜鮪魚口味「溫和，辣的感覺不會很凸出，泡菜跟鮪魚的搭配第一次嚐到，就是鮪魚飯糰加上泡菜的感覺，多了泡菜的口感，整體是好吃，會想回購」。而辣炒豬肉的辣度比較辣，「醬的部分給了很多，但吃這款時卻感覺醬都在中間，吃完會感覺：『蛤就這樣』」。

不過有網友指出，「金針菇」在其YouTube頻道「韓勾ㄟ金針菇 찐쩐꾸」開箱的大飯糰內餡較多，「她YouTube 開箱的看起來料比較多耶，原本想去買的說」、「沒比較沒傷害欸…差好多哦」、「看她開箱以為料很多、很佛」。

網友PO出自己買的泡菜鮪魚口味，表示沒有吃到泡菜，覺得是泡菜醬配飯。圖擷自Dcard
網友PO出自己買的泡菜鮪魚口味，表示沒有吃到泡菜，覺得是泡菜醬配飯。圖擷自Dcard

有人認為，因為是人工分配餡料，所以料的多寡與泡菜量難免會有差異，「我今天買的有夠慘，連泡菜的口感都沒有，以為料都集中在中間，結果這顆吃完都長這樣，就是泡菜醬配飯。」部分網友認為，開箱影片中的大飯糰看起來料很多，是因為她「剝開用手拿，應該是把料都擠出來了」。

有網友認為因為是人工分配餡料，難免會有些許差異。圖擷自YouTube
有網友認為因為是人工分配餡料，難免會有些許差異。圖擷自YouTube

許多網友一早去便利商店搶貨，但早已被一掃而空，「跑了兩家全家都沒看到」、「我特地早起買不到」、「我昨天買了泡菜豬肉，覺得有炸出來的感覺欸，感覺料滿滿的啊，是有吃飽的感覺，一般的御飯糰真的吃不飽」、「其實不難吃，但是建議要微波比較好吃」、「辣炒豬肉辣得很不錯」、「泡菜鮪魚比較好吃，但是小貴」、「覺得泡菜鮪魚很好吃，而且一直吃到大塊泡菜，脆脆的口感超好」。

YouTuber Dcard

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