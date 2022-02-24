他曬好市多廚房神器傳承二代 「女兒小六到結婚還用不完」

「沒想到好市多的商品也有用到第2代的一天」，一名網友曾經在美式賣場COSTCO好市多買到一樣「廚房神器」，讓他的女兒從小學六年級用到結婚，都嫁出去了還沒用完，耐用程度讓網友吃驚。

發文的網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》PO照表示，15年前辦了會員卡，當時女兒才小六，買了這款鋁箔紙，一組為兩盒入，而且他們家裡是做烘焙的，用量已算是非常多。

一直到現在，女兒都嫁人了，鋁箔紙竟然還沒用完，剩下四分之三，雖然已經沒有那時購買的閃亮了，但決定還是送給女兒當「嫁妝」繼續用。他也補充說明，家中烤箱一台用7、8年，已經換到第三台了，這鋁箔紙還沒用完。

貼文一出引發網友們讚嘆，「代代相傳」、「節省持家」、「需要傳家寶就去好市多」、「鋁箔紙活化石？」、「我的天！長壽牌」、「孩子國中時，班上要辦活動，買了2盒的鋁箔紙，用到現在終於快用完了，而孩子們已大學畢業3年了。」

但也有人認為後面那些剩下的鋁箔紙應該都氧化了，好奇沒有變黑嗎？原po則回說「沒有」，甚至還有其他人回覆說「好市多大盒的保鮮膜，有機會挑戰傳承三代，而且保證不會變色。」